跨境網購比比昂推兩大全新服務：快速到貨專區、全家超取

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PChome旗下跨境電商比比昂4週年慶，祭出兩大全新服務，48小時上飛機快速到貨專區、開放全家便利商店取貨服務，積極優化跨境購物最後一哩路的配送體驗。

跨境電商當道！根據國際市場研究機構eMarketer預測，2026年全球跨境電商占零售電商比重將從2022年的26％成長至36％，成為市場主力，顯示跨境電商市場的強大成長動能。

PChome網路家庭集團旗下專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂看準赴日觀光旅遊潮將助攻跨境銷售，今年上半年接連與樂桃航空、中華航空展開合作；9月再宣布與日本樂天集團旗下二手交易線上平台「Rakuten Rakuma」策略結盟，聯手促進日本和台灣之間的二手交易，綜觀今年的新合作均成功拓展新客群帶動會員數持續成長。

比比昂表示，提供的服務包含業界最低空運費率、免集運商品自動空運回台、免自行報關，以及「零風險・五大購物保證」，像是商品運送損壞及未到貨的全額理賠等眾多優於業界的獨家優勢，致力為台灣消費者打造一站式日本購物體驗，免出國即可盡情線上採購更多元、多樣的日本商品。

比比昂今年持續擴充日貨購物的選擇與範圍，創造更貼近消費者需求的服務體驗，本月16日於站上好物商城新設立「48小時上飛機」快速到貨專區，嚴選50款最暢銷的日本藥妝，包含上半年熱賣前三名的WAKAMOTO若元錠、合利他命、參天FX清涼眼藥水等，最快5天即可收到貨，讓消費者可隨時選購來自日本的海外商品，不用託人代購、過量囤貨。

另一方面，比比昂也攜手全家便利商店推出超商取貨服務，串聯全台4,200多家「全家」店鋪，提供消費者24小時隨時取貨的彈性需求，首波將自10月26日起開放mercari代購的超商取貨服務，10月31日前更加碼超取免運費優惠，讓消費者立即體驗享受最新服務。而比比昂站上的好物商城、日本代標代購、美國代標代購等也將陸續開通全家便利商店取貨服務，樂觀預期將有效吸引習慣超取的跨境網購新客群。

歡慶比比昂4週年全站優惠齊發，即日起至10月31日推出首波12大優惠，包含好物商城指定商品天天下殺7折、好物商城免國際運費＋台灣宅配費0元、日本代標首購限定消費達3,001日圓現折3,000日圓、Rakuten Rakuma官方商店銷售之二手精品低至63折、新舊客同享mercari 85折神券等。