外媒爆英國擬加強對中經濟往來 或重啟中英經貿聯委會會議

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「蘇納克政府正在悄悄制定計畫，與中國舉行5年來的首次關鍵貿易對話」，美國Politico新聞網16日引述兩名了解相關討論的英國官員說法透露，英國政府正在研究加強與中國經濟關係的幾種選擇，包括恢復部長級貿易談判，其中正在考慮的一種選擇是自2018年以來首次召開中英經貿聯委會（JETCO）會議。

報導稱，上述一位英國高級官員表示，英國外交大臣柯維立8月底的北京之行「讓人感覺到，兩國經濟關係可以重新建立在更正式的基礎上」。他們補充說，英國政府正在研究「一系列選擇」，其中之一就是中英經貿聯委會會議，如此英國可以更好地從中國企業獲益。若最終確定，與會官員可能是副部長而不是部長級別。

中英經貿聯委會設立於1996年，在中國時任對外經貿部長的吳儀訪問英國時舉行了第一次會議，參會人員為兩國部長級官員和企業高層。隨著中英關係轉冷，中英經貿聯委會會議暫停，上一次會議是2018年在北京召開。報導稱，英國前首相強生在任內已經組織2021年重啟對話，但幾個月後他辭去首相一職使相關計畫泡湯。

不過，報導同時提到，重啟對中貿易對話的計畫可能會受到一些英國保守黨議員的強大阻力，他們反對與中國建立更緊密的經濟聯繫。比如接任強生之位的特拉斯對中國持強硬立場，即便在短短49天后就匆匆下台，特拉斯依然在公開場合大談中國威脅，並施壓她的繼任者蘇納克對中示強。2023年5月，她曾喊話蘇納克不要重啟中英經貿聯委會會議和中英經濟財金對話。

針對英國對中政策的反覆，中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建日前分析稱，蘇納克政府正面臨兩方面挑戰：一方面，他試圖引導英國「脫歐」後的外交格局，因而無法疏遠中美任何一方；另一方面，他還要權衡保守黨在對中主張上的不同聲音。