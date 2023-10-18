應對一帶一路 美國增加發展中國家基礎設施項目資金

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據美國之音報導，近幾個月來，拜登政府增加了用於發展中國家基礎設施建設多邊計畫的美國公共和私人資金數額，超過了五月份宣佈的300億美元。但一些觀察人士表示，美國將很難兌現其在未來5年內為7國集團發達經濟體發起的計畫籌集2千億美元的承諾。該計畫名為「全球基礎設施合作夥伴關係」(PGI)，是中國「一帶一路」倡議的競爭對手，一帶一路倡議今年已迎來10周年。其7國集團成員已承諾到2027年籌集4千億美元。

報導稱，白宮國家安全委員會表示，美國9月9日宣佈的新財政承諾「推高」了美國對PGI計畫的總體承諾。美國的新承諾使5月份宣佈的300億美元承諾總額增加了11億至16億美元。

9月9日的承諾在白宮情況說明書中公佈關於PGI的進展，美國及其G7合作夥伴最初於2021年推出「重建更美好的世界」，之後將其重新命名為PGII，最後確定為PGI。

PGI的主要目標是「縮小低收入和中等收入國家的基礎設施差距，以實現包容性和可持續增長，並促進經濟活動和繁榮。」觀察人士表示，其不言而喻的第二個目標是向發展中國家提供比中國「一帶一路」倡議更高質量的基礎設施項目。

白宮9月份的情況說明書總結拜登總統在德里峰會上會見印度總理納倫德拉·莫迪(Narendra Modi)和20國集團(G20)政府間論壇其他領導人時討論的一系列新的PGI項目。

該情況說明書中提到的國際基礎設施項目涉及美國政府資金承諾的11億美元、美國政府和比爾及梅琳達·蓋茲基金會共同承諾的6千萬美元以及微軟承諾的1千萬美元。

其中一個項目還涉及美國政府和七個夥伴國家共同承諾的5.15億美元，但情況說明書中沒有說明美國在該承諾中所佔的份額。

白宮還強調了「全球基礎設施合作夥伴關係」(PGI)發展兩條國際「經濟走廊」的目標，包括新宣佈的印度-中東-歐洲經濟走廊(IMEC)和撒哈拉以南非洲的洛比托走廊(Lobito Corridor)，後者此前於5月份宣佈作為PGI項目。

IMEC的創始合作夥伴包括美國、印度、沙特阿拉伯、阿聯酋、法國、德國、意大利和歐盟。他們正在尋求與其他政府和私營部門合作，通過阿聯酋、沙特阿拉伯、約旦和以色列的鐵路線和港口以及海底電纜，在印度和歐洲之間建立新的聯繫。

洛比托走廊旨在通過新的交通基礎設施將剛果民主共和國和贊比亞與安哥拉洛比托港連接起來。9月份的一份聯合聲明宣佈，美國和歐盟「正在聯手支持該走廊的發展，包括啓動贊比亞和安哥拉之間新綠地鐵路線擴建的可行性研究」。

戰略與國際研究中心的艾琳·墨菲(Erin Murphy)在9月底接受美國之音採訪時表示，洛比托走廊潛力最大。

「這是非洲國家需要的東西，地圖很有意義，可行性研究也很有意義，」墨菲說。「但除此之外，到目前為止我對PGI還沒有太印象深刻。」

墨菲表示，IMEC面臨重大障礙，例如讓相關政府協調其關於建設新基礎設施的工人權利標準、儀表和開關等新設備標準以及邊境管制標準方面的差異。她說，「這需要大量合作，這將是一次真正的考驗。」

IMEC的創始國在9月9日的諒解備忘錄中表示，他們打算在11月9日之前再次舉行會議，「制定並承諾一項具有相關時間表的行動計劃」。

至於美國在2022年6月和11月以及今年5月和9月宣佈的其他PGI項目，接受美國之音採訪的美國研究人員指出，美國實施戰略中存在一些缺陷。

波士頓大學全球中國計劃的奧因特雷拉多·摩西(Oyintarelado Moses)表示，其中許多公告要麼涉及已經進行了一段時間並被重新命名為PGI一部分的基礎設施項目，要麼涉及旨在符合PGI原則的新項目。

「實際上，美國方面的PGI似乎有點分散，而歐盟的行政部門歐盟委員會似乎在其全球門戶(Global Gateway)計劃方面採取了更加協調的努力，」摩西說。

該委員會於2021年12月推出了全球門戶計劃，以「促進數字、能源和交通領域的智能、清潔和安全鏈接，並加強世界各地的衛生、教育和研究系統。」

艾琳·墨菲表示，由於缺乏專門負責協調多個聯邦發展和貸款機構工作的高級官員團隊，美國的PGI努力也受到了阻礙。

今年5月，白宮表示，當時即將上任的總統能源和投資高級顧問阿莫斯·霍赫斯坦(Amos Hochstein)將「加入新指定的7國集團高級政府官員小組，他們將為推動與包括私營部門在內的合作夥伴一起推動PGI投資提供戰略方向」。霍克斯坦於6月擔任高級顧問一職。

「如果PGI是他唯一的工作就好了，」 艾琳·墨菲說，並指出他對能源的額外關注。「PGI需要一支專門的團隊，能夠與美國不同機構、其他國家和私營部門合作。這可能需要三四個人一起工作，」她說。

報導引述美國國務院PGI代理特別協調員海萊娜·馬特扎(Helaina Matza)指出，PGI活動由總統拜登在今年的7國集團和G20峰會上以及國務卿安東尼·布林肯(Antony Blinken)和財政部長葉倫(Janet Yellen)在紐約主持。上個月表明該計畫是政府的「優先事項，並且正在被視為優先事項」。

馬特扎說，「霍克斯滕進入白宮進一步加強了我們的進展，他直接與總統和白宮領導層合作提升PGI，而我在國務院的團隊則在世界各地擴大和實施PGI經濟走廊。」

摩西表示，到2027年將美國PGI捐款從目前略高於300億美元的水平提高到2000億美元，將需要拜登政府加大力度招募私人資金。

摩西說，「如果沒有私營部門，這個目標就不可能實現，因為私營部門自己就投資發展中國家的風險做出決定」。「因此，美國政府應該更多地考慮如何支持私營部門參與PGI，為他們提供保險政策和擔保。」

杜克大學尼古拉斯能源、環境與可持續發展研究所常駐高管伊麗莎白·洛索斯(Elizabeth Losos)表示，美國政府還應考慮向發展中國家基礎設施項目的早期階段投入更多聯邦資金。

洛索斯表示：「私營公司不會投資幫助這些國家制定更有效地建設基礎設施所需的反腐敗和採購計畫。因此，在早期開發活動中投入更多公共資金確實可以帶來回報，讓私營公司更願意參與其中。」

馬特扎表示，拜登政府在吸引私營部門投資PGI方面一直在取得進展，「就在幾周前，布林肯國務卿和葉倫部長與來自美國頂級金融機構的領導人共同主辦了首屆美國PGI投資者論壇，這些機構總共代表著管理著數萬億美元的資產。」

「利用這個論壇，PGI已經並將繼續尋找方法，進一步調動對全球新興經濟體優質、可持續基礎設施的基礎設施投資。」

洛索斯表示，藍點網路(BDN)是美國主導的一項可以幫助PGI吸引更多私人資本的項目，該項目將基礎設施項目認證為「高質量」，具有可持續的經濟、社會和環境效益以及氣候適應能力。

該項目主要由美國資助，還涉及日本、澳洲、英國和西班牙，於2019年啓動，並於2021年納入PGI的第一次迭代。

洛索斯說，「藍點網路認證流程的開發非常徹底，因此進展緩慢。我希望一旦認證標準公開發佈並得到廣泛採用，我們將看到私人投資者對PGI項目表現出真正的興趣。」

應藍點網路(BDN)成員國的要求，經濟合作與發展組織(OECD)於2022年3月發佈了BDN認證體系提案。經合組織是一個由38個成員國組成的政府間論壇，旨在改善世界各地人們的經濟和社會福祉。自2022年以來，經合組織一直與私營部門、民間社會和學術界的技術專家合作，將認證框架應用於多個活躍的基礎設施項目，從巴西的風電場到土耳其的隧道項目，並完善該框架，為藍點網路成員國的採納做準備。