王冠閎勇奪亞運游泳銀牌 台中銀行與有榮焉

台中銀行長期贊助支持的游泳國手「台灣蝶王」王冠閎今年屢獲佳績，先是在8月杭州世大運200公尺決賽中，以1分55秒69奪下銀牌，創下中華泳隊在世大運的最佳紀錄，最近又在杭州亞運200公尺蝶式決賽中，以1分54秒53的紀錄奪下銀牌，締造亮眼的成績，終結台灣男泳長達25年的亞運獎牌荒。
為培育台灣體育選手，並帶動國人重視體育的風氣，台中銀行長年支持台灣體育運動不遺餘力，自民國108年起大力贊助撞球選手李心語、111年起連續三年贊助游泳國手王冠閎，透過資源挹注，成為選手們的強大後盾，讓其能毫無後顧之憂地專注於練習與比賽的過程。
此外，台中銀行長期贊助多項賽事，如中華民國排球協會之「各項國際排球賽事」、中華民國射箭協會之「企業射箭聯賽」、「極速超跑賽道群英會卡丁車賽事」、財團法人陳重光文教基金會之「重光盃少棒錦標賽」、中華民國台灣原住民棒球運動發展協會之「關懷盃棒球賽」及「台灣米倉田中馬拉松」等，藉由贊助運動賽事多元化來豐富國人的生活。
企業贊助支持的力量，遠勝選手單打獨鬥的力量；台中銀行多年來對體育選手的培育贊助有目共睹，108年台中銀行榮獲教育部體育署「體育推手獎」的殊榮，更連續三年獲「體育推手獎」之贊助類「金質獎」及「長期贊助獎」雙項肯定。台中銀行表示，未來將持續以民間企業力量支持體育，並號召更多企業夥伴共襄盛舉，期望帶動運動風氣與體育產業盛行，更遠大的目標，是履行企業社會責任到極致。