吳釗燮：美豬成台美貿易倡議隱憂 恐衝擊協商

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台美21世紀貿易倡議首批協定於6月完成簽署，並在8月完成第二階段首次實體談判。對於最新進度，外交部長吳釗燮18日表示，該倡議很順利推動，但最近也碰上逆流，存在隱憂，認為美豬議題，恐怕會衝擊台灣與美國的協商。

立法院外交及國防委員會18日邀請吳釗燮報告外交部業務概況並備質詢。對於立委關心台美21世紀貿易倡議談判進度，跟我國加入CPTPP加入進度，吳釗燮說，台美21世紀貿易倡議很順利推動，但也有隱憂，就是美豬事情，台灣在開放全世界各國符合標準農產品進到國內，代表台灣願意遵守自由貿易規則，最近卻碰上逆流，把美豬形容是有食安問題產品，可能會造成台美貿易上衝擊。

吳釗燮說，可以想想看，美國好幾萬人每天食用美豬，都沒問題，台灣成千上萬人到美國，包含國內政治人物到美國享用美豬也沒問題，但為何美國產品到台灣為何就變食安問題，這是沒有依照科學證據處理相關議題，可能就會衝擊跟美國協商。

吳釗燮說，台灣應該是展現給美國，既然有貿易協議，台灣人民跟台灣政府還有政黨，都應該要接受自由貿易標準。把美豬當成食安問題，跟疑美論、反美論都是一環，要追溯到哪些議員跟政黨希望可以操弄台灣跟美國矛盾，這部分會密切關注。

至於CPTPP進度，吳釗燮說，還在等英國國會入會同意，英國國會同意後，就會討論新入會國案子。過去跟幾個會員國溝通跟非正式諮商都很順利展開，目前為止很多國家都在支持我們，相信可以造成造成正向循環，反觀對中國大陸的入會申請，很多國家抱持負面態度。