張子敬：期待碳權交易年底上路 進入碳有價化時代

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台灣證券交易所兼台灣碳權交易所董事長林修銘今（18）日指出，目前正與國際相關機構進行開戶手續、標的物交易協商中，目標年底可完成，行政院政委張子敬更呼應，「期待年底碳權交易可以上路」。

張子敬進一步指出，為因應2050年淨零碳排，𠹻將對碳排收碳費、減碳額度的交易，未來碳的有價化可望因而向前邁進一大步。

不過，張子敬也提醒，未來交易仍要注意交易品質及漂綠等問題，因此，今天與英國標準協會（BSI）簽署合作備忘錄，未來將進行人才培育。