「心中一座小房子」個展 瑞士藝術家用針線串起世界友誼

位於台中西區的藝術空間「行思策坊」，11月將展出瑞士藝術家Kathrin Stalder個展「心中一座小房子」，帶來藝術家的最新創作「小房子計畫 Heimat」（德語：家園），以及過往藝術家來台時蒐集的街頭影像與複合媒材創作。

瑞士藝術家Kathrin Stalder曾多次受邀來台展出，把這裡當作她的第二個家，她熱愛台灣，朋友們甚至為她取了一個親切的台灣名字：王立晴。這次立晴（Kathrin）帶來這幾年不斷在發展的創作「小房子計畫 Heimat」（德語：家園），號召台灣、日本、斯里蘭卡、埃及、波蘭、挪威等近30國民眾一起參與，以紅線刺縫出關於「家」的看法，表現藝術在當今社會的新角色－連結不同的族群與聲音。藝術家以其獨特的視覺語言，轉譯了她對這個世界仍抱持的希望，從她個人小小的生活圈出發，以藝術為橋，連結自己與外面的世界，同時讓各地的參與者看見彼此。

Kathrin Stalder 1949年出生於瑞士，創意不曾離開過她的生活，喜歡手工製作的任何事物。本身學的雖是護理，Kathrin靠著自己的努力與對藝術的熱情發展獨具風格的創作，作品以概念珠寶（Conceptual Jewelry）、裝置（Installation）、及拼貼（Collage）為主。更曾發起街頭編織計畫，用手工藝點綴城市各個角落。Kathrin對於物件的造型、材質有孩子般直觀的感受力，她走一段路的時間是別人的兩倍，因為她喜歡撿拾、喜歡駐足欣賞路上的景物，並與一路上她所認識的朋友交流。她相信藝術在當代的使命及功能，就是跨越藩籬，讓人們有機會對話。非藝術背景出身，也讓她有更高的開放性，擁抱不同文化與想法的人。

除了「小房子計畫 Heimat」之外，本次展覽也將從Kathrin過往在台灣創作的作品當中，挑出代表性的作品一同展出，呈現她在台灣的旅行印記，以及她看待台灣日常景物的新鮮視角。在秋意漸濃的11月，歡迎到台中看看Kathrin與她的小房子，交流不同文化族群中「家園」的意義，也透過藝術家的眼睛看見台灣。

展覽：心中一座小房子 Heimat： Kathrin Stalder's Solo Exhibition 展期： 2023.11.04~11.30 週三~週日 13：00~18：00 地點：行思策坊（台中市西區大忠南街90巷17號）

系列活動： -台中 11.04（四）14：30 開幕茶會 行思策坊 11.05（五）14：30 小房子手工書工作坊 陸府植深館 -大溪 10.28（四）14：30 小房子項鍊工作坊 大溪木藝生態博物館 -高雄 11.12（日）14：30 舞動的線－自由創作工作坊 原生藝術育成中心

指導單位：臺中市政府文化局 主辦單位：行思策坊 贊助單位：陸府生活美學教育基金會 特別感謝：大溪木藝術生態博物館 展覽網頁：https://www.facebook.com/events/6846358955420181 新聞聯絡人：王小姐 TEL: 0975801353 Mail: [email protected]