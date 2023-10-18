經濟部2023台北紡織展 發表34項前瞻技術

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經濟部17日於我國國際紡織界的盛會「2023台北紡織展（Taipei Innovative Textile Application Show）」科專成果主題館，發表34項前瞻紡織技術，宣布全球五項創新紡織技術，展現經濟部近年來的科專成果豐碩。經濟部產業技術司司長邱求慧表示，其中最令人矚目的是紡織綜合所領航研發的「全球最輕薄柔軟的奈米纖維透氣防水膜- iS MORE®」，透過特殊的奈米纖維化技術，把高級戶外服裝最常用的材料，做成如蜘蛛網結構般的奈米纖維膜，不僅具有優質的防水性，最大的特點是透氣性比市面上標竿產品提升2~3倍，成功解決防水布料無法同時兼具優異的防水性與透氣性之難題。

奈米纖維透氣防水膜-iS MORE®，重量減輕至少一半以上，使戶外防水外套更輕薄透氣，加上製造過程使用的是無毒環保的醇類溶劑，與現有使用含氟的防水透氣材料相比，更環保且對人體健康更無危害。這項技術將與國內機能性布料大廠且為國際品牌（如：Nike, adidas, The North Face 、patagonia等）供應者-福懋公司，共同推動全球最透氣的防水外套，以搶攻全球戶外服飾市場。

此外，今年「科技專案成果主題館」尚有多項獨步全球之科技，例如紡織綜合所的「感濕變形纖維AquaBreath」涼感排汗衣，是全球首創以單一的耐隆材質製成，具有卓越吸濕排汗，比一般排汗衣的透氣性提高20％，已與國內纖維大廠台化建立共同開發模式與產業鏈，透過各式商品上市。賦予紡織品在不同濕度下，產生透氣及「看得見」外觀變化，就像是穿上一件「會呼吸的衣服」，保有穿著涼感、快乾及舒適特性。

根據IMARC Group預測，2027年全球運動、戶外與休閒服飾市場規模將達到2,314億美元，並且在2022年至2027年期間的年複合成長率增長率（CAGR）將達到4.70%。台灣紡織產業在全球供應鏈中扮演著關鍵角色，國際機能性布料的70％來自台灣，反映出臺灣在全球機能性紡織品卓越實力。為確保臺灣紡織產業優勢，經濟部產業技術司透過法人研發及補助業者，發展高門檻複合機能新纖維材料與紡織品，以開拓創新技術與國際市場。

邱求慧進一步表示，近年來紡織創新研發科技屢獲國際獎項的肯定，也顯示出臺灣紡織產業的堅強實力，如連續在2021及2022年榮獲美國全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）與愛迪生發明獎（Edison Awards）的「紗線型RFID標籤」，以及今年（2023）甫獲得全球百大科技研發獎的「80℉恆溫微膠囊超細纖維皮革」，由此可見，傳統產業也可藉由突破性的創新研發，在國際舞台上綻放光芒。

紡織綜合所所長李貴琪表示，該所以「產業技術領航，創造台灣國際競爭力」為研發目標。近年來，在經濟部產業技術司的支持下，致力於紡織創新前瞻技術研發，包括纖維紗線、織物面料、產品應用、設備與資訊系統、檢測驗證和知識服務等製程領域。這些努力不僅年年榮獲國際大獎的肯定，更重要的是，積極透過技術移轉、輔導和服務，協助台灣紡織相關業者建立核心的關鍵技術，以維持國際競爭力。

經濟部產業技術司科專成果專館自即日起至10月19日下午五點於臺北世貿南港展覽館一館四樓N102攤位盛大展出，歡迎各界蒞臨參觀。