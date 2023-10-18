展逸國際營收起飛　創三大紀錄

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為因應運動娛樂趨勢來臨，展逸國際（6798）宣布與好看娛樂、文策院共同投資全新綜藝節目《炸裂吧女孩》，將嚴選各領域24位人氣女星，透過節目考驗將打造出全能夢幻女團，此節目於10月17日舉辦開鏡記者會，預計今年底前播出。

展逸國際表示，受惠疫後外出運動人口增加以及集團多元經營發展有成，繼8月營收破億創下單月歷史新高，9月營收公告也達7852萬元，較去年同期成長27.83％；今年1～9月累計營收達5.49億元，較去年同期成長79.87％，更是一舉超越去年全年的5.01億，接續創下單月（8月）、單季以及前三季營收新高的三大紀錄；且通常下半年為產業旺季，後續營運動能不容小覷。

好看娛樂為國內知名製作公司，多檔節目制霸綜藝版圖，曾成功推出《全明星運動會》、《嗨！營業中》、《綜藝玩很大》等節目，多為收視排行榜上的冠軍節目，且為金鐘獎常勝軍。此次與展逸國際強強聯手，將合作節目中的運動賽事置入行銷招商、大型表演活動執行、啦啦隊員經紀等業務，預明年開始可貢獻相關營收及獲利。

展逸國際進入資本市場後積極發展多元業務，未來也將持續整合例如電競產業、運動教育、運動旅遊等相關或業務互補的產業，全力建構運動消費服務平台的生態圈。