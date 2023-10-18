寶島陽光：台灣再生能源領航者，2023年底將達200MW太陽能裝置容量

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近年台灣積極追求綠色能源發展，以應對全球氣候變遷的挑戰。寶島陽光再生能源集團響應政府政策，自2016年成立以來，積極投資與開發太陽能案場，預計2023年底，商轉案場總裝置容量合計將達到近200MW，七年來累計發電量達7.5億度，為台灣名列前茅的再生能源業者。

寶島陽光再生能源集團身為台灣第一批外商投資太陽能案場的領航者，創立七年多來，已建置大規模的地面型、屋頂型、一地多用型，還有開發中的水面型、漁電共生等案場，當中也包含許多公部門標案。寶島陽光再生能源集團執行長卓國良表示，成為台灣能源轉型路上最值得信賴的夥伴，是寶島陽光的信念，多年來都仰賴優質的上下游供應商夥伴，才能達成這些豐富實績。

寶島陽光已連續多年參加台灣國際智慧能源週，今年參展主題更提出了「一站式供應商協作平台」的概念，加深供應商的信賴度，使彼此合作更加緊密。執行長卓國良希望透過優質供應商，能夠讓公司內部的設計及採購流程更加標準化，新案場一但開始啟動，建置更有效率，也更完善，可加速推進達成2050淨零碳排的目標。

寶島陽光再生能源集團積極開拓綠色能源市場，預估一年全台開發量將超過100MW，而到2025年，目標超過300MW。除了投資開發太陽能案場，寶島陽光也將電力銷售視為重要發展方向。在2022年，成立了寶島陽光電力事業，提供客製化的電力評估和專業的售電服務。目前，尚持有多個可供轉售的綠電項目，正在與多家企業進行售電洽談。除了增加最終用戶的電力供應比例，寶島陽光還與綠電交易平台業者合作，今年與森崴能源的子公司富威電力簽署了一份50MW太陽能售電合約，創下寶島陽光從事綠電轉售服務，單一客戶最大的售電量。

為了提高案場服務品質和客戶滿意度，以實現更高品質的發電和售電服務，寶島陽光在2022年成立了維運科技公司，引入了新的維運技術並增加了人力投入，逐步實施自家案場的維運工作，同時根據案場需求與專業服務團隊合作。寶島陽光透過監控系統實時監測案場的發電情況，並使用數據分析來指導管理決策。

卓國良對台灣的太陽能市場前景充滿信心，看好台灣太陽光電產業的發展，他提出台灣能源轉型未來需要更多的資源整合，寶島陽光會繼續與優質的供應商夥伴合作，一起為台灣能源轉型做出貢獻。