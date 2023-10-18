台蟹肉質清甜、陸蟹膏黃香濃 觀光飯店兩岸大閘蟹大戰開火

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秋風起、蟹腳癢，又是啖蟹好時節。螃蟹老饕眼中，各種螃蟹中尤以青殼、白肚、金爪、黃毛與體壯的大閘蟹最銷魂，為此五星飯店紛紛引進大閘蟹以饗食家饕客與吃貨。台北文華東方酒店米其林餐廳〈雅閣〉、台北W飯店〈紫艷〉中餐廳、台北天成大飯店〈翠庭〉，採用台灣在地養殖大閘蟹蒸煮誘客。台北與台南遠東香格里拉飯店館內上海、粵菜與自助餐廳，以及台北花園大酒店〈翠庭〉，則分別引進陽澄湖與大湖大閘蟹以廣招徠，業者既比產地血源，更拚斤兩重量，引爆兩岸大閘蟹美味大戰。

台北文華東方酒店

台北文華東方酒店館內米其林一星〈雅閣〉中餐廳，即日起至11月12十推出〈大閘蟹饗宴〉，主廚鄭國雄嚴選每隻重六兩的台灣苗栗頭屋養殖的大閘蟹蟹肉與蟹黃入饌，推出包括〈灌湯蟹粉小籠包〉、〈鮮蟹粉燴脆皮釀花膠〉與〈蟹粉龍蝦水晶絲〉等多道蟹餚組合成套餐，標榜菜餚都是主廚團隊費時耗工地以手工拆出蟹黃與蟹肉製成的蟹粉入饌，每一口都能品嘗到大閘蟹蟹肉的甘甜細緻、蟹黃的香濃馥郁，套餐每位5,680元＋10％。

台北文華東方酒店採用的大閘蟹來自苗栗頭屋，強調採取「綠色生態」養殖模式，品質不輸中國的大閘蟹。台北W飯店則選用來自新北市三芝區大屯山下「蟹蟹農場」生態養殖的大閘蟹。該農場位於新北市三芝區的出海口，引用陽明山八連溪的溪水種植各式水草，打造優質的螃蟹生態環境；每隻螃蟹皆以自家栽種的食材餵養長大，未使用任何藥物及抗生素、亦通過SGS 100多項檢測。〈紫艷〉中餐廳首推以清蒸方式體驗飽滿蟹黃和蟹膏的原味，每隻售價1,080元起。

台北天成大飯店

台北天成大飯店〈翠庭〉中餐廳即日起至11月30日推出「金秋‧饗蟹宴」， 其中〈清蒸大閘蟹〉也是採台灣大閘蟹清蒸，單點每隻888元＋10％、兩隻優惠1,288元＋10％。

台北遠東香格里拉飯店

台北遠東香格里拉即日起至11月30日在館內〈香宮〉粵菜餐廳與〈上海醉月樓〉，各以來自陽澄湖重達5-6兩重的肥美大閘蟹入饌，推出〈清蒸陽澄湖大閘蟹〉、〈大閘蟹粉燴濃湯燕窩〉、〈大閘蟹粉燜稻庭麵〉或是〈豆酥鮮膏蟹〉、〈魚子蟹黃凍〉、〈蟹肉腐皮捲〉與〈蟹黃小籠包〉等多道經典與創意蟹餚。單隻大閘蟹1,680元＋10％起，單道秋蟹美饌自368元到1,580元＋10％不等。

台北遠東香格里拉飯店表示，陽澄湖大閘蟹蟹膏飽滿濃郁，母蟹蟹黃較金黃亮橘，公蟹蟹膏則呈現半透明白色。台灣大閘蟹口感清甜，肉多緊實，蟹膏也很飽滿，但較沒有陽澄湖風味，所以飯店採用陽澄湖蟹以饗食饕。為維持品質只提供5兩以上的大閘蟹，因貨源有限，以預訂方式限量供應。

台南遠東香格里拉飯店

台南遠東香格里拉飯店即日起至11月19日，推出「金秋‧饕蟹宴」限定料理。館內〈醉月樓〉中餐廳今秋也引進陽澄湖大閘蟹誘客。〈陽澄湖清蒸大閘蟹〉上桌時並搭配鎮江陳醋與菊花茶食用，單隻1,688元＋10％、一對、公與母蟹各一隻為2,888元＋10％，限量供應、需提前預訂。

〈醉月樓〉主廚許忠賢表示，今年引進的陽澄湖大閘蟹，進貨過程需經過層層檢驗，並有衛生福利部頒發的「食品及相關產品輸入許可通知」認證，才能進得了餐廳廚房。

台北花園大酒店

台北花園大酒店〈翠庭〉中餐廳自即日起至11月30日止推出「品蟹宴」，除有以花蟹、沙公與沙母烹製的蟹餚，亦有來自太湖的大閘蟹。主廚與紫蘇葉一同蒸製，保留鮮味，除去腥味，食用時佐以鎮江醋及薑等佐料搭配，不僅中和蟹中寒性，溫暖味蕾。採時價計費，且需三天前去電預訂。