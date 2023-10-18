今年APEC領袖代表是張忠謀？吳釗燮未鬆口但曝主軸

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今年度APEC經濟領袖周（AELW）將於美國時間11月11日至17日在舊金山舉行。對於外界關注我國領袖代表是否為台積電創辦人張忠謀，外交部長吳釗燮18日並未鬆口，但說應很快宣布，並透露今年台灣發表談話主軸會聚焦永續跟韌性。

據悉，部長級年會已敲定由行政院經貿辦總談判代表鄧振中與國發會主委龔明鑫代表出席；至於經濟領袖會議，預估由張忠謀第六度代表蔡總統出線機會高，顯示台灣在半導體中無可取代的地位，不過仍待總統蔡英文進一步拍板和宣布。

立法院外交及國防委員會18日邀請吳釗燮報告外交部業務概況並備質詢。立委江啟臣說，今年APEC很重要，過去台灣也有很多參與，資深官員到部長都可以參加，這個平台要好好運用，不要浪費，這次領袖會議很重要要好好準備。

對於江啟臣詢問，今年領袖代表是否還是派張忠謀，吳釗燮說，要由總統府宣布，他這邊不適合講，惟宣布日期應該不會太久。至於有沒有可能是蔡英文去，吳釗燮則說，蔡已講過依照慣例，她自己不考慮在內，但他不便代替蔡英文宣布人選。

針對今年是否會上演拜習會，吳釗燮則說，目前還沒有宣布，但了解雙方都有意願，而以哈衝突變數，他的了解也不至於影響到拜習會。

江啟臣追問今年APEC上我方談話主軸？吳釗燮說還要等美方宣布，我方會搭配，不過透露會聚焦永續、韌性等。是否特別提案則還在討論中，在沒有結果前不適合宣布，但仍強調會聚焦在永續根韌性。

吳釗燮強調，台灣沒有浪費參加APEC機會，美方向來感謝台灣，台灣在APEC裡面是最主動積極的會員。