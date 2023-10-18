台積電不去龍潭另尋地？ 王美花：會持續提供協助

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台積電昨宣布不進駐龍潭園區三期，將續評估適合建廠用地。經濟部長王美花18日表示，台積電的先進製程會持續在台灣推行，經濟部會持續與廠商密切溝通，若有需要一定會提供協助，而且台積電法說會將在明天舉行，後續公司會進一步對外說明。

王美花18日出席立法院經濟委員會審查「113年度中央政府總預算案關於經濟部及所屬單位預算部分」會前接受媒體訪問時媒體關切台積電後續建廠地點，王美花強調，確定之後會再對外說明。至於中央是否會協助與地方溝通，她指出，龍潭園區為國科會科管局負責規劃，由國科會與桃園市政府溝通，相關細節將由國科會說明。

中國大陸對台的貿易壁壘調查時間延至明年1月12日，日期恰好就在台灣2024總統大選前一天，外界關心這經濟議題是否有政治考量？王美花指出，「這有沒有政治考量，國人應該都看得清楚」，站在經濟部立場，既然中國商務部提到有沒有違反WTO相關規範，經濟部立場就是願意和中國進行相關磋商。

前內政部長李鴻源日前稱三年前疫情期間所組成的口罩國家隊廠商趁機收受回扣，在外界強烈反彈下，昨晚於臉書致歉。王美花表示，這非常需要澄清事實，因為口罩國家隊這麼努力達成民眾在疫情期間口罩需求，甚至協助國家，李鴻源的道歉事還我們一個公道。