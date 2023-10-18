鴻海迎向50周年 劉揚偉：未來主打智慧生活

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

鴻海今日在南港展覽館舉行鴻海科技日，發表7款電動車和相關車電產品。鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海從2020年開始舉辦科技日，今年的活動內容絕對是最精彩的一次。

劉揚偉指出，今年首次邀請合作夥伴上台分享，有一家是已經和鴻海攜手合作多年，這家公司現在正在引領人類朝著未來邁進。另一家，則是新夥伴，他們未來將在鴻海的電動車發展道路上扮演關鍵角色。他們分別是NVIDIA和ZF Chassis，也是鴻海在全球眾多合作夥伴中實力強大的兩家公司。

他表示，不論是新朋友、老夥伴，他們結合鴻海強大的供應鏈管理、獨有的規模經濟和創新製造，鴻海和合作夥伴將一同攜手改變這個產業的遊戲規則。

劉揚偉指出，鴻海即將迎來公司成立50周年，先跟各位預告，敬請期待明年公司成立半世紀的慶祝活動。而在今年的鴻海科技日，劉揚偉想先和大家分享：智慧城市、智慧製造、智慧電動車。

這三個領域巧妙地涵蓋了鴻海過去一直在做的事以及鴻海未來的發展方向。今天，鴻海將特別向大家介紹鴻海的軟體平台CityGPT，它將扮演構建智慧城市的關鍵角色，透過打造智慧城市，有效且高效地將城市的居民與企業連結起來。

智慧製造方面。鴻海過往以速度和規模聞名，所仰賴的是鴻海擁有從最基礎到最先進的製造流程技術。鴻海正在推出基於生成式人工智慧和機器人技術打造的平台和標準，這些平台和標準可以複製應用到鴻海的各個生產廠房中。

因為生產製造的流程中，每次的運作都不能有故障或缺陷。鴻海說的製造，是生產數千個小元件並將它們裝進非常狹小的空間裡。若缺乏強大的感測技術、光學元件和精準的自動化能力，是不可能實現的。

鴻海對於智慧製造的要求十分嚴格。舉例來說，這就像在人類頭髮十分之一大小的空間上，策劃一場完美的世界盃決賽，深具挑戰。現在鴻海正在從一家製造服務公司轉型為平台解決方案供應商。這個過程，看看鴻海如何用智慧製造支持智慧電動車的發展，你就會明白。

劉揚偉表示，今天很興奮的要向各位展示鴻海最新的電動車款MODEL N。透過這款新型電動車，鴻海展現了鴻海全方位的垂直整合能力。同時我也要向傳統汽車公司喊話，這是未來你們可以充分利用鴻海的優勢。

在短短的三年內，鴻海相繼推出了一系列引人注目的產品，包括高級商務房車、跨界休旅車、SUV、皮卡、商用巴士和商用廂型車。

鴻海的CDMS（委託設計製造服務）商業模式為汽車產業提供完整且能客製化的解決方案。這種商業模式能大幅減少投入的成本，並且縮短上市時間。而這兩點正是決定未來電動車成功的關鍵要素。