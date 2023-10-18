《資服股》訊連FaceMe人臉辨識於NIST活體冒用攻擊測試全球排名第一

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【時報記者莊丙農台北報導】訊連(5203)持續發展AI人臉辨識，旗下FaceMe人臉辨識引擎通過在美國國家標準與技術研究所（NIST）最新人臉分析技術測試（FATE）的活體冒用攻擊檢測（PAD），並且在以影片為輸入形式的便利性測試類別中，不僅維持99％高真人通過率的便利性，同時能夠100％阻擋各種冒用攻擊，取得全球排名第一的佳績，NIST本次測試對象涵蓋全球82個演算法，進行被動式活體冒用攻擊檢測。訊連預計10月25日召開法說會，對人臉辨識發展有進一步說明。

NIST將FRVT分為二類：人臉辨識技術測試（FRTE）和人臉分析技術測試（FATE）。FRTE關注身份辨識的準確度，如1：1或1：N的正確辨識率；而FATE則著重在分析圖像中的內容，包含檢測和防止活體冒用攻擊的效能。本次NIST所公布的最新測試報告NISTIR 8491，就是針對全球82個軟體演算法，執行被動式活體冒用攻擊檢測的FATE測試結果。

隨著人臉辨識系統便利性日益增長，應用逐漸普及，如何防止他人假冒身分、欺騙人臉辨識系統的活體辨識、防偽技術，也是越來越受到關注的關鍵技術，尤其是在無人監督、遠端註冊、線上驗證等應用情境中更加迫切。一些常見的活體冒用攻擊方式包括使用印刷照片、手機或平板上的影片、配戴矽膠面具等；而被動式活體冒用攻擊檢測是指使用者無需在攝影機前進行互動，如講話、轉頭、做表情的情境下，只能針對一般攝影機擷取的影像內容進行分析，判斷是否為活體冒用攻擊。有效的活體冒用攻擊檢測技術，可以預防惡意欺騙、偽造行為，以確保人臉辨識的可靠性和安全性。

FaceMe在NIST的被動式活體冒用攻擊，以影片輸入形式的便利性測試結果中榮登全球第一。FaceMe不僅在真人正確通過率達99％的條件下，展現其人臉辨識系統的便利性，更達到100％的冒用攻擊正確拒絕率。

訊連董事長兼執行長黃肇雄表示，如果人臉辨識系統容易被欺騙，它將無法發揮其作用」，訊連大力投資在活體冒用攻擊檢測技術，以確保人臉辨識系統的安全性。現在NIST的測試結果證實，FaceMe的活體辨識和防偽技術居世界領先地位。