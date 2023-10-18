日圓持續逼近150大關 華爾街對未來半年走勢看法差很大

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日圓兌美元匯率今日在亞洲匯市早盤持穩於149.8日圓附近，持續逼近150日圓重要心理關卡，根據《彭博資訊》最新報導，華爾街投行對日圓未來半年走勢陷入嚴重分歧，是2016年來最分歧的一次，主要分歧點在於對美國經濟前景及其對美元帶來的影響。

高盛、瑞穗美洲、摩根大通與美國銀行認為，日圓將走貶至30多年最低水位，美銀更預期日圓明年第一季將下探155，看空機構主要認為，聯準會高利率維持更久政策將讓美元走強，日圓隨之貶值；不過也有部分投行看多，認為美國經濟將陷入衰退，進而拖累美元走貶，日圓明年首季將先升至140，並在明年底達到130水位。

雖然市場密切關注日本央行何時緊縮貨幣政策及其干預匯市能力，但看空日圓者認為，真正關鍵在於美元走勢，盛寶銀行執行長Johan Gade說，日本央行去年在150日圓附近水位進行干預，如今又重回該價位附近，長期來看干預效果有限；美銀外匯暨利率策略師Shusuke Yamada也指出，日圓跟Fed政策周期連結性太過緊密，在Fed降息機率逐步升高前，日圓恐持續走弱。

相較之下，花旗則對日圓走勢最為樂觀，預估未來半年到1年後將升抵130日圓，該集團全球宏觀策略主管Dirk Willer指出，看升日圓是基於美國經濟將陷入衰退並拉低美債殖利率的看法，再加上日本央行採取一定程度的緊縮措施，紐約梅隆投資管理亞洲宏觀經濟及投資策略主管Aninda Mitra也認為日圓明年初有轉升空間，但示警若Fed再次升息，日圓兌美元匯率恐走貶至155。