宏于電機宣布 2025年將登錄興櫃

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宏于電機總經理詹家榮18日宣布，宏于2021年起，每年都賺一個資本額以上，今年正式啟動IPO計畫，預計2025年公開發行及登錄興櫃，目標是2026年掛牌上市櫃。

宏于近年與法商施耐德電機、日本三菱電機及台灣的士林電機等廠商合作策略聯盟，今年再度參加18日登場的台灣國際智慧能源周，以宏于智能配電、開創綠能世界為主題，展出智能配電盤、新能源導電銅排模組、智慧型模組變電站及儲能電力工程等。

宏于標榜智能高壓及低壓配電硬體設備，皆配備電力雲（iPanel）智慧能源雲端管理系統，24小時在線偵測不間斷功能，提升人員安全及降低人員維護成本，提供最安全與高效率的電力輸聳及設備維護。

隨著電動車的普及，充電樁市場與電力需求日益增長，宏于不但客製化銅件模組、電池接連片，也成為獲大陸比亞迪等電動車大廠採用的金田銅業的總代理，代理銷售全系列產品。

宏于總經理詹家榮指出，宏于從2021年起致力發展ESG，配電盤搭配智慧能源管理系統而為智能配電盤，應用在電力領域，因應碳盤查及碳費計算，還會結合ERP系統，提供企業精算碳排量及碳權分配，未來會朝AI領域發展。

詹家榮表示，今年9月13日正式啟動IPO計畫，目標朝向2025年公開發行及登錄興櫃，2026年掛牌上市櫃。