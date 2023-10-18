史上規模最大智慧能源週、淨零永續展開展，估促成商機大增2成

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史上規模最大智慧能源週、淨零永續展18日起同步開展，貿協董事長黃志芳指出，今年共有來自13國、350家業者共1,275個攤位展出，打造亞洲最具指標性的綠能及永續展會平台，預計將進行逾70場次買主洽談，有望促成商機較去年成長20％。

行政院副院長鄭文燦在開幕典禮指出，在2050淨零排放目標下，2026-2030為綠能發展關鍵期，因應歐盟、美國等C BANK、碳稅等政策落實，台灣從用電大客戶碳盤查、進而碳交易、碳廢等處理等，到各公協會設置綠能部門整合綠電極大化，加上風電、太陽能執行力擴大，尤其是蔡英文總統執政以來太陽能發電擴增九倍。

鄭文燦強調，業界認為綠能很貴，但以目前電價每度3.1元、綠電每度4.6元，還是合理範疇，台灣2025年再生能源裝置的規劃容量達29.4 GW，近年能源上下游產業、金融投資與跨國的合作持續展開，期許與業者共同努力。

SEMI旗下產業聯盟－GESA綠能暨永續發展聯盟太陽光電委員會主席沈維鈞表示， 2025年後太陽光電每年成長2GW裝置容量，相當於提供25億度綠電；離岸風電從2026年起每年會有1.5GW併網，相當於提供55億度綠電，僅風、光兩種再生能源，未來每年合計可增加80億度電，而儲能的建置成為穩定供電的關鍵要角，增進電力系統的穩定，有助於將綠能有效利用最大化。

經濟部主任秘書楊志清表示，目前全台併網達230座，經濟部並成立氫能推動小組、規劃年底設中油加氫站，政府將持續透過電力交易市場、保險等機制，協助產業符合國際供應鏈要求，也期盼透過市場力量，完善綠能產業鏈發展，協助淨零目標。

今年綠能、減碳兩大展為年度最具指標性的國際能源大展，集結聯合再生能源、元晶太陽能、力暘能源、茂迪、友達光電、台達電子、士林電機、華城電機、台泥儲能、台塑新智能等指標企業。更有「綠色金融館」從金融角度出發，給予企業綠色轉型支持，協助各企業不論是在融資上的疑慮或者未來稅務計算的問題，都能透過媒合達到最佳效益。