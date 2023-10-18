10／18盤中熱門焦點股

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今（10/18）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）拜登出招 AI綠油油 3主力破底呼救

美中晶片之戰又有新進展，美商務部計畫限制向中國出售更先進的人工智慧晶片，市場擔心輝達恐完全失去中國AI市場，促使其股價重跌逾4%，利空飄向台股，台積電(2330)、廣達(2382)、緯穎(6669)等供應鏈面臨新一波挑戰，台積電開低走低跌幅超過1%，廣達消息面遇襲加上外資投信雙賣，前低211元不保，改寫波段新低價下探幅度超過半跟跌停板。

緯創(3231)技術面轉空，如今又受利空打擊，體力不支大跌6%，連90元關卡也保不住，創下三個多月來的新低點。緯穎受連累，但短線已一連3根日黑K，今日再創低跌幅控制在2%左右，傷勢相對輕。至於技嘉(2376)、台光電(2383)、世芯-KY(3661)等幾乎全倒，AI族群大震。

台股周二留下長上影線，以日K連三黑作收，5日線得而復失，且季線亦未能站穩，不利於短期多方表現，就在技術面偏空之際，台股主力明星AI族群遇難，受到拜登政府擬禁止更多先進AI晶片出口中國，美國晶片股應聲走弱，輝達重挫4.68%，台廠供應鏈包括晶圓代工台積電，組裝廠廣達、緯穎及緯創，滑軌廠川湖、機殼廠勤誠及散熱廠雙鴻及奇鋐等族群恐難以倖免。盤中緯創、廣達、技嘉重挫半根跌停板皆創下波段低點，台積電跌逾1%在545元游走。（時報資訊 張嘉倚）

（2）訂單滿手 堃霖按讚

中央空調冰水主機大廠堃霖（4527）今開高之後欲小不易，完全無視大盤開低殺低，一度大跌逾170點，迄中場11：38的市價暫報35.8元，持穩揚升1.7%。

堃霖17日法說會報佳音，表示年底前訂單滿載，產線加班趕工，訂單能見度看到明年第二季，其中四個冷凍工程金額達4億多元，將在明年陸續完工認列營收。堃霖預期今年營收優於去年續創新高，明年希望維持成長。

堃霖今年第二季EPS從去年同期的0.44元增加至0.62元；上半年合併營收13.37億元，本業獲利0.85億元，稅後純益0.86億元，EPS由去年同期的0.69元增至1.04元。堃霖主管指出，東元（1504）是堃霖最大單一股東，持股14.6％，堃霖與東元合作多年，把冰水主機做大做強，東元為生產的冰水主機產品都交由堃霖代工。堃霖未來發展以磁浮變頻離心式冰水主機、空調儲冰系統兩產品為主軸，可應用在大型賣場、百貨公司、辦公大樓、工廠、展覽館及飯店等場所。

堃霖在兩岸及越南均設廠，其中上海廠配合當地政府收回要求，將設備遷移至蘇州廠，每年節省人民幣200萬至300萬元的租金支出。

堃霖前三季合併營收22.84億元、年增16.39％，其中大陸市場前三季營收年增近5成，營收占比由去年的39％增加至41％；台灣市場前三季銷售正常，前三季營收占比維持57％，大陸越南由去年的4％降至2％。

堃霖主管指出，堃霖第三季大陸營收成長主因是大陸太陽能廠擴廠、農業菌菇等產品汰舊換新設備商機。大陸毛利率及利潤都比台灣低，主因空調箱及終端設備產品出貨較多，但堃霖在大陸市場耕耘很久，不會放棄。

堃霖表示，預期第四季兩岸市場出貨維持去年同期，全年營收有機會勝過去年，希望明年營收維持成長。（工商時報 沈美幸、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.矽統(2363)：遭列處置股，每5分鐘撮合一次，股價衝高回落，終結連5紅。

2.揚智(3041)：外資連4買點火，噴量衝漲停，挺進20元近3個月高。

3.安鈦克(6276)：業績題材助攻，盤初火速攻頂，進逼50元大關。

4.威盛(2388)：前9月營收年增18.91%，無懼外資翻空，噴量彈高後獲利了結，漲幅全吐光。

5.旺旺保(2816)：9月營收亮眼，外資反手買超，連拉2根漲停，站上波段高。

6.宏齊(6168)：受惠矽統股價飆漲激勵聯電集團，盤初爆量衝上28.4元，挺進22個月高。

7.定穎投控(3715)：9月營收創新高，Q3有看頭，昨日一根長黑K後未再破底，早盤一度反彈逾2.5%。

8.芯鼎(6695)：9月營收雙增且增幅擴大，前三季營收8.34億元，年減幅續縮至5.58%，昨外資逆勢轉買超53張，盤初放量觸及漲停48.2元，拉出一根長紅棒。

9.九暘(8040)：5日線、月線上揚，加上IC設計紅火，盤初人氣升溫，股價觸及漲停49.5元。

10.中華車(2204)：產銷躍升，Q4營收戰高，不甩外資連3日賣超，盤初股價漲逾3%，飆過5日線、月線。

11.威剛(3260)：前三季每股稅前盈餘達4.05元，公司對Q4營運樂觀以待，昨獲外資回補買超5,491張，盤初股價一度衝上105元。

12.裕隆(2201)：納智捷n7預訂夯，營運添動能，盤初股價強彈逾3%，拿回5日線、月線。

13.耿鼎(1524)：9月營收衝今年高，法人預期Q4營運維持高檔，盤初逆漲近2.5%，重返5日線上。

14.聯電(2303)：昨夜ADR逆漲0.82%，25日將召開線上法說，外資近7日已連買達11萬7833張，盤初股價逆勢續漲。

15.東陽(1319)：9月獲利逆勢飆高，Q4進入傳統旺季，預期單月業績續向上，盤初逆漲近2%，拚返5日線。

16.合勤控(3704)：旗下兆勤搭載高通，搶攻企業用Wi-Fi 7市場，股價一度勁揚逾5%，隨後遇壓收斂漲幅至約2%。

17.聯合再生(3576)：受惠TOPCon太陽能電池技術升級，股價漲約2%。

18.致伸(4915)：今年整體獲利表現仍優於營收，外資投信進場買超，多方逆勢走高，穩於5日線上。

19.亞弘電(6201)：Q3入旺季財報值得期待，高檔整理結束，開盤跳上49元，目標瞄向5字頭。

20.新興(2605)：散裝市場新增運能持續減少，明年運價水準有望提升，外資已連2買，早盤攻高近3%。

21.雅茗-KY(2726)：大陸市場停損，衝刺美國及海外市場，市場正向肯定，一度大漲逾3%，但反壓不輕。

22.潤隆(1808)：大案交屋，全年可望首賺一股本，底部墊高走強，早盤上漲逾1.5%。

23.世芯-KY(3661)：輝達AI晶片銷陸全卡，概念股烏雲罩頂，拖累跳空殺低逾4.5%。

24.緯創(3231)：大摩給予優於大盤評等，目標價喊145元，無奈美國再揮重拳卡銷陸晶片，丟失半年線。

25.地球(1324)：外資翻多買超，多頭快攻急拉衝頂，進逼前高17.65元。

26.佳龍(9955)：中東戰局緊張，避險情緒升高，黃金概念股成避風港，股價續強挺進2個半月高。

27.百和(9938)：Q3賺贏上半年，三大法人連6日買超計2527張，盤初股價一度飆過60關、達61.1元，改寫3月中旬來波段新高。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）台股人氣王殺紅眼 矽統這原因也趴了

美國再揮重拳，輝達AI晶片銷陸全卡，周二大跌4.68％，台股有如驚弓之鳥，早盤在台積電(2330)拉AI鏈指標股緯創(3231)、廣達(2382)、技嘉(2376)、世芯-KY(3661)、創意(3443)豎白旗，指數一路向南殺低約180點，半年線、月線、16500關全撤退。觀察成交量前十大個股，AI股占多數，聯電家族包3檔，連4天封王的矽統(2363)列處置股，開高翻黑殺低7%，讓出人氣王寶座，轉由股價跌落90關的AI一哥緯創(3231)接棒，聯電(2303)成交量破7.7萬張居老三，宏齊(6168)擁低位階優勢噴量漲半根暫居第7，昨日漲停今日跌停的威盛(2388)列居亞軍，其餘依序為台泥(1101)、定穎投控(3715)、廣達(2382)、長榮航(2618)、矽統(2363)、富喬(1815)。

美中晶片大戰再升級，美商務部宣布擬限制向中國出售更先進的人工智慧晶片。市場亦傳出，本次禁令除涵蓋輝達（NVIDIA）H800和A800 PCIe／模組外，L40S都在本波禁令之內。科技業者指出，輝達恐完全失去中國AI市場，台灣AI供應鏈勢必面臨新一波挑戰，今日由龍頭股台積電領跌，概念股殺聲隆隆血流成河。

前期AI人氣指標緯創(3231)近期股價跌跌不休讓股民哀號，雖獲大摩送暖給予優於大盤評等，目標價喊145元，無奈美國再揮重拳卡銷陸晶片，AI鏈雪上加霜，近五日遭三大法人賣超7.6萬張，今日股價如溜滑梯一路丟失半年線及90關寫4個月低，成交量衝至9.5萬張高居台股第一，廣達(2382)跟進挫跌4%。

聯電家族近日成台股大熱門，連4日摘下人氣王的矽統(2363)在聯電高層入主後，市場對未來業績與接單充滿想像，股價連日噴量飆高，惟遭列處置股後熱度降溫，今日開高殺低7%，買盤轉進大家長聯電拉抬，受惠集邦科技看好成2.5D封裝贏家，聯電近五日獲三大法人敲進12.4萬張，帶動股價連6紅，今日逆勢走高挺上49.15元波段高，成交量衝至近8萬張，列居台股季軍。

同屬聯家軍的宏齊(6168)積極轉向Mini LED以及半導體封裝，近日因矽統股價狂飆帶動集團氣勢，因處低位階吸引買盤搶進，繼昨日爆量漲停後，今日續衝高4%改寫波段高，成交量更爆衝至逾4萬張。

威盛(2388)昨日受惠矽智財題材強攻漲停，在外資翻空、美中晶片角力衝擊下，今日一度衝高145元後反轉直下重摔跌停，更爆出8萬張巨量，列居台股第二大。

美國全面緊縮銷售大陸AI晶片限制，並將禁令擴大至大陸以外地區及國家，AI相關零組件廠股價兵敗如山倒，法人認為，新禁令對已直接供貨給Nvidia或是出貨以大陸客戶為主的廠商衝擊較大。分析師表示，台股近期留意財報和法說短線波動，後半周聚焦周三的TSLA、ASML財報及周四台積電法說。(時報資訊 龍彩霖)

（5）美晶片新禁令搞死AI鏈？奇鋐、台光電回應了

美國全面緊縮銷售大陸AI晶片限制，並將禁令擴大至大陸以外地區及國家，受此影響，今天AI相關零組件廠股價應聲走弱，如奇鋐（3017）、台光電（2383）等都大跌。

法人認為，新禁令對已直接供貨給Nvidia或是出貨以大陸客戶為主的廠商衝擊較大，至於銅箔基板廠、PCB廠、散熱廠若是客戶以歐美地區客戶為主的則影響有限。

美國商務部17日宣布，計畫禁止輝達(Nvidia)等公司設計的先進人工智慧(AI)晶片輸出大陸，新規定改變限制出口的晶片範圍，納入為數更多的晶片，包括：輝達A800和H800晶片等，英特爾(Intel)、AMD的晶片銷售也可能受限，此外，新規定也將限制更多先進晶片和晶片生產工具，讓輝達等半導體公司更難把AI晶片賣給大陸、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、越南、伊朗和俄羅斯等國家，並將大陸IC設計商摩爾線程和壁仞科技列入黑名單。

針對新禁令，輝達(Nvidia)表示，可能被迫將部分業務撤出遭到美國出口限制新規涵蓋的國家，並可能影響該公司及時完成某些產品的開發、對這些產品現有客戶提供支持、或向受影響地區以外的客戶供應這些產品的能力。

受新禁令影響，17日Nvidia收盤股價重挫4.68%，以439.38美元作收，國內AI相關股票也受波及，幾乎全面走弱。

由於美國將祭出新禁令傳聞已久，法人多已沙盤推演評估，多數法人認為，美國新禁令將直接衝擊Nvidia銷售，首當其衝可能是直接出貨給Nvidia的廠商。

例如散熱廠的奇鋐、銅箔基板的台光電等零組件廠，業績可能受Nvidia晶片銷售限制影響；另一個受到影響的是以大陸當地雲端伺服器品牌廠為主的供應商，業績可能受大陸雲端伺服器廠無法取得晶片迫被放緩建置影響。

不過被點名的廠商多表示，公司終端客戶多以歐美地區客戶為主，出貨大陸的比重非常低，整體來看，新禁令對公司營運衝擊有限。（時報資訊 張漢綺）

（6）匯兌利益補 瑞儀臉色佳

背光模組廠瑞儀（6176）今開高之後不回頭，盤中一度觸及月線，受惠股息殖利率相對誘人，該股抗跌韌性相對強勁。

新台幣和人民幣走貶，背光模組廠瑞儀手上美元資產多，今年匯兌利益貢獻可觀。瑞儀公告指出，累計今年前三季匯兌利益達13.9億元，其中第三季匯兌利益就高達7.6億元、貢獻單季每股純益1.63元。

瑞儀公告指出，因美國聯準會升息政策，使亞洲貨幣貶值，導致兌換利益增加，累計今年前三季匯兌利益達13.9億元，其中第三季匯兌利益就高達7.6億元。第三季因為蘋果調整IT產品庫存影響，上季旺季不旺、合併營收約113.88億元，季減3.6％、年減36.73％，不過在匯兌利益挹注之下，獲利表現可期。

瑞儀累計上半年合併營收約210.64億元，相比去年同期減少17.1％，毛利率略增至19.37％，營業利益約26.24億元、相比去年同期減少10.6％，不過上半年匯兌收益約6.3億元，拉抬稅後純益達29.67億元、相比去年同期減少20.7％，每股稅後純益約6.38元。

瑞儀表示，第四季客戶拉貨動能有所回升，而且有平板電腦新產品在年底量產，預估第四季營收可望優於第三季，大約有個位數的成長幅度。整體來看，今年二、三、四季營收差異不大，季增、季減率都是個位數的變化。

雖然今年因為IT市況低迷，影響本業營運，瑞儀仍持續投入新技術開發。今年中以1,450萬歐元取得芬蘭公司Nanocomp Oy Ltd 100％股權，Nanocomp具有黃光製程的能力，過去是手機大廠諾基亞的供應商，在功能手機式微之後，現在主要以電子書閱讀器的前光導光板為主，是電子書閱讀器龍頭亞馬遜的供應商。

瑞儀上個月也宣布擬投資20億元，以租地委建的方式在高雄前鎮科技產業園區興建先進技術研發中心。

瑞儀表示，和Nanocomp已經展開技術合作，也會在先進技術研發中心引進高階技術設備，在導光板愈來愈薄的趨勢之下，光學圖案要更精細，因此會投入更精細導光板的開發，應用於前光和背光。此外，瑞儀也將開發光學元件等其他技術，拓展業務範疇。（工商時報 袁顥庭、數位編輯）

（7）前三季每股稅前賺8.92元 博大抗跌

博大科技（8109）周三開高之後，欲小不易，無視大盤開低殺低，顯示市場籌碼相對安定，迄中場11：48的市價暫報94.8元，上漲0.53%。

博大科技第三季合併營收為5.23億元、季增5.57％，創下單季歷史最高紀錄，17日公告自結獲利，9月稅前盈餘8,200萬元，每股獲利1.05元，加總前九月稅前盈餘7.02億元，累計每股賺8.92元。法人預估，第四季可能進入電源供應器傳統淡季，營收可能稍低於第三季，但全年可望維持正成長。

全球通膨升息緊縮消費衝擊需求，博大營運也受影響，客戶延後拉貨讓博大9月合併營收意外呈現月、年雙減，單月合併營收下滑至1.7億元、月減2.49％、年減1.62％，不過第三季合併營收為5.23億元、季增5.57％，仍創下單季歷史新高。

進入年底，全球終端市場需求減弱，法人估計，博大第四季營收可能較第三季下滑，不過全年可望維持正成長。而為因應客戶要求製造基地「中國＋1」趨勢，博大日前董事會決議投資800萬美元前往越南設廠，土地購買合同已於7月簽訂，預計2024年啟動建廠，2025年第二季至第三季完工量產。

法人認為，博大第三季挑戰新高，在優化產品組合、匯率優勢、獲利強勁等因素下，全年EPS有機會賺進一個股本。而博大正在歐洲、日本、澳洲等地衝刺充電樁業務，今年陸續推出工業機器人、AGV自動導引車及雷達通訊系統等新產品，隨著新品量能發酵，有望為明、後年營運注入新動能。

博大9月稅前盈餘8,200萬元、年減50.85％。博大累計前三季營收14.84億元、年增14.4％，累計銷貨毛利7.13億元、年增20％，前九月稅前盈餘7.02億元，前三季每股自結賺8.92元。（工商時報 彭媁琳、數位編輯）

（8）中華車產銷躍升 股價強勢

中華汽車（2204）周三開出高盤後，始終在盤面上步趨堅，無視大盤開低殺低，最高點一度觸及99.2元，迄中場11：51的市價暫報97.2元，仍上漲2.32%。

中華車新車連發，除MG品牌全新ZS休旅車熱銷，CMC品牌商旅車Zinger大改款也於17日上市，中華車總經理陳昭文表示，新Zinger預接單已近500張，中華車加足馬力拉升產能，估第四季產銷量將突破1.8萬輛，創近五年單季產銷新高量。

隨著第四季產銷量明顯提升，法人亦看好中華車第四季營收將有機會創近年單季新高。不過獲利方面，由於汽車業慣例會將費用集中於第四季認列，再加上上半年有認列新安東京迴轉利益墊高基期，單季獲利再衝高不易。

中華車今年受惠MG品牌車接單熱絡，除原有HS車款熱銷，新上市的ZS接單同樣優於預期，中華車積極優化生產線設法拉高產能因應。中華車今年前三季新車產銷量達3.7萬輛，已是近年同期高峰。

除MG外，中華車於9月底公布新Zinger商品規格及預接單價，在展間還看不到實車的情況下，預接單已接近500張，其中旗艦車型銷售占比更逾50％。隨著新Zinger於17日上市，正式售價較預售價再降1萬～1.4萬元，汰舊換新入手價壓低至66.9萬元起，陳昭文看好，新Zinger年底前銷量將可突破2,000輛。

為滿足市場需求，陳昭文表示，今年以來持續在既有條件下提升產能，以MG為例，目前單月約可生產1,500輛，接下來將按照人力招募狀況持續拉升產能，估年底前單月可拉高至1,800～2,000輛，明年第一季還會繼續展開新一階段的產能拉升計畫。

對於明年車市看法，陳昭文認為，儘管變數仍多，仍有待觀察，但預估在大選不確定因素過後，再加上升息緩解，明年下半年應不會再升息，應可維持與今年差不多水準。

至於近期全球關注以巴衝突，陳昭文說明，雖目前對汽車市場影響不大，但以色列為晶片重鎮，若持續擴大，對台灣經濟恐怕還是會有影響，將衝擊消費力道。

此外，面對新能源車市場，陳昭文表示，目前續航力造成的里程焦慮仍是車主最關切的重點，在各廠牌都競相推出相關產品後，純電車市場後續值得密切關注。（工商時報 陳慜蔚、數位編輯）

（9）H2不衝量保獲利 泰銘老神在在

鉛錠廠泰銘（9927）周三開高震盪趨堅，逢低布局者大有人在，迄上午11：56的市價暫報59.3元，揚升1.37%。

大陸市場需求疲軟，鉛錠價格受抑，近期報價比9月每噸下滑100美元。因應鉛價跌勢，泰銘營運基調改為「不衝量，保獲利」，透過物色料源降低進貨成本，同時少接獲利少的訂單，加上新台幣匯率走貶，美元與新台幣利差擴大，泰銘可望延續上半年「營收減少但獲利逆勢增加」模式。

泰銘發言人童新沅17日表示，包括鉛錠在內的非鐵金屬，近期受到大陸市場走弱及美元走強的雙重因素影響，導致鉛錠需求疲軟，價格下滑。

他說，鉛錠16日在英國金屬交易所價格約每噸2,095美元，近期最低則是13日的2,067美元，比今年9月的月均價2,252美元，下滑6.97％到8.21％，10月迄16日的均價約2,139美元，較9月均價下挫約100美元。

泰銘今年上半年營收44.69億元，儘管年減10.94％，但上半年每股稅後純益2.89元，還比去年同期成長29.02％；前三季營收67.93億元、年減6.11％，預估前三季獲利仍將維持年增的局面。

童新沅表示，由於泰銘採取「不衝量、保獲利」營運策略，全年可望維持營收減少、獲利增加的營運基調。

童新沅解釋，「不衝量，保獲利」是指毛利低的訂單不接，保住毛利，同時在鉛錠料源的開發上，全力在各地物色價格相對低廉的鉛錠，以降低進貨成本。（工商時報 顏瑞田、數位編輯）

（10）前三季每股稅前5.97元 太醫展笑顏

太醫（4126）周三開高之後欲小不易，對大盤一度下殺逾180點視而未見，迄上午11：58的市價暫報84元，上漲1.94%，表現不錯。

太醫受惠密閉式抽痰管等產品出貨順暢，自結前三季稅前盈餘4.34億元、年增率高達52.22％，每股稅前盈餘5.97元。由於第四季接單平穩，法人看好太醫全年營收將改寫新高，獲利也有雙位數成長空間。

太醫自結9月營業利益4,096萬元、年增17.6％，稅前盈餘4,793萬元、年減11.45％；第三季營業利益1.24億元、年減11％，稅前盈餘1.54億元、年增9.21％，每股稅前盈餘2.13元，創2021年第四季以來單季獲利次高紀錄。

走出疫情風暴，太醫多數客戶從去年下半年起拉貨轉趨積極，今年前三季各地市場都有不錯的成長表現，台灣、日本、拉美、德國、歐洲市場都維持雙位數增長，其中歐洲業績年增80％居冠，台灣成長12％、日本25％、拉美42％、德20％。

太醫指出，歐洲市場今年的主要成長動能是密閉式抽痰管等管類產品回溫。太醫積極拓展的日本市場，客戶去年已將顯影灌製器生產線轉移到太醫，躍升為單一最大客戶，今年訂單可望穩健往上。太醫北美市場以傷口引流產品吸睛，未來將有機會擴大代工客戶。

以產品別來看，太醫主力的密閉式抽痰管營收占比已回升至2成左右、年增約4成，另客製化套類、傷口引流等產品也保持1成以上成長。由於各品項和市場業績都有成長，太醫自結前三季每股稅前盈餘5.97元，以稅率約2成計算，估EPS約4.8元。

太醫因去年下半年基期高，法人原本預估今年的營運上半年將優於下半年，但受惠產品組合，毛利率帶動，該公司第三季營收雖呈現年減，但獲利卻逆勢繳出年增約1成佳績。由於太醫第四季接單平穩，法人看好全年毛利率有望維持3成高水平，營收、獲利將同步成長。（工商時報 杜蕙蓉、數位編輯）

（11）蘋概三雄齊挫 鴻海最抗跌

蘋概三雄今全軍覆沒，台積電(2330)不僅丟失5日線、還向下摔落季線，目前最低探至544元，影響大立光(3008)隨之退出季線之外，而鴻海(2317)則是頑強抗空，持續貼近平盤狹幅震盪，所幸三雄仍各有題材護持，在成交量均未放大下，下殺力道相對受限。

據日經新聞報導，蘋果i15 Pro Max新機關鍵零組件當中，長焦鏡頭、鈦金屬邊框，及核心處理器A17 Pro等三大關鍵零組件價格均較前一代機種上漲，其中又以長焦鏡頭大漲3.8倍最多，全新鈦金屬邊框增逾4成、A17 Pro則漲27%。法人分析，零組件漲價有助台積電、大立光、鴻海業績，尤其長焦鏡頭價格大增，大立光可望成為最大贏家，今日大立光股價開平於2,095元，盤初更一度翻紅漲至2110元，惟仍不敵空軍壓境，隨後翻落季線之下，退守前低。

台積電(2330)明日登場，10月以來三大法人偏多操作卡位，外資買超2萬1019張、投信買超6372張、自營商買超5113張，合計三大法人買超3萬2504張，拉抬股價波段彈升約5%、昨收高在551元，回到9月下旬起跌點。

但今日受美方擬加強AI晶片管制利空衝擊，加上17日宣布「不再考慮進駐龍科三期」，1.4奈米製程晶圓廠原預定2026年建廠，2027至2028年投產，現在喊卡後，一切都不確定，今早開盤直接回測5日線，最低來到544元，也連帶影響台股多頭士氣。台積電明日法說論調將牽動各方對2024年半導體、科技業等基本面看法，外資嚴陣以待。

鴻海(2317)集團鴻海科技日(HHTD 23)今日登場，盤初股價開低在106元後，持續貼近平盤狹幅震盪，高低僅差0.5元。

鴻海科技日上午在南港展覽館2館登場，邀請輝達(NVIDIA)和德國汽車零配件大廠ZF Chassis等廠商與會，輝達執行長黃仁勳擔綱開場嘉賓，現場除展示近年在各項電動車款布局成果外，也秀出IC設計和封測、第三代半導體、及車用關鍵零配件、5G基地台、智慧座艙、人工智慧伺服器等解決方案，而董事長劉揚偉也表示，鴻海低軌道衛星LEO將於下個月正式升空。(時報資訊 李慧蘭)

（12）緯創股價跌不停 法人這樣看輝達的影響

美商務部宣布，計畫限制向中國出售更先進的人工智慧晶片，受此影響，輝達(Nvidia)周二股價下滑4.68%，市場擔憂會對相關台灣供應鏈造成負面影響，台股AI概念指標股緯創(3231)近期股價表現更顯疲軟，今(18)日早盤開低後，股價持續弱勢，10點過後出現急殺，跌幅約6%，引發投資人關注。

法人認為，美國如果真的更新限制企業出口AI晶片與晶片製造工具至大陸的規定，對台灣電子下游相關供應鏈影響，主要在幫Nvidia代工模組的鴻海(2317)及緯創，不過輝達AI GPU模組跟基板相關營收占相關供應鏈的整體營收比重低，預估影響也有限。

美商務部宣布，計畫限制向中國出售更先進的人工智慧晶片，市場消息傳出，本次禁令除涵輝達H800和A800 PCIe/模組外，L40S都在本波禁令之內，市場擔憂，若禁令擴及降規版L40S，輝達恐完全失去中國AI市場，並對相關台灣供應鏈造成負面影響。

群益投顧表示，以輝達AI GPU各階段成品來看，模組主要生產廠商是鴻海， Nvidia AI GPU基板的供應商有緯創與鴻海，因此如果美國進一步的限制Nvidia 與其它廠商對中國出售先進的AI晶片，而使Nvidia對中國AI GPU的出貨減少，推估對鴻海與緯創會有影響。

不過，群益投顧推估，生成式AI伺服器相關營收占鴻海2023年與2024年整體營收比重約在5%以內，因此假如鴻海受美國禁令影響，出貨的輝達AI GPU模組跟基板減少的話，推估對鴻海整體營收影響在1%以內。

在緯創的部分，緯創先前曾表示AI伺服器在2023年可望貢獻營收200-300億元，在2024年可望貢獻的營收上探600億元，以市場共識預估緯創2023年與 2024年營收為8,823億元與1兆87.24億元來看，AI伺服器占緯創整體營收比重僅約為3.40%與5.95%，因此假如緯創受美國禁令影響，出貨的輝達AI GPU 基板減少的話，推估對緯創整體營收影響也有限。（工商時報 方明）