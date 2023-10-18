廣交會參展商久藍電動科技（無錫）：接獲歐盟大訂單

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第134屆廣交會吸引許多海外買家看展，有效帶動陸企商機。大陸電動自行車業者久藍電動科技（無錫）總經理張曉東近日受訪時表示，參與廣交會期間接獲一筆來自歐盟客戶的大訂單，參展效果超出原先預期。

久藍電動科技百分之百專攻外銷市場，原先主要出口市場有日本、韓國、歐盟、美國等，但由於歐盟在幾年前對大陸電動自行車課徵反傾銷稅後，該公司失去歐盟市場，取而代之的是與俄羅斯客戶的關係越來越緊密、合作良好。

張曉東表示，在廣交會首日接觸到一位歐盟客戶，對方提出CKD（Completely Knock Down）模式，即進口久藍電動科技的電動自行車全散件，運往歐盟當地後在其工廠組裝成整車，盼藉此解決反傾銷問題。廣交會第二日，久藍電動科技火速把報價單給客戶，而這位歐盟客戶也隨即拍板採購，48小時內久藍電動科技收獲一筆海外大訂單。

備受歐盟客戶青睞的是，久藍電動科技在廣交會現場展出的主力電動自行車產品「Model 2318 20''」。張曉東表示，上述產品採用台廠的油剎系統、減震系統、前後空氣減震、防滑防刺輪胎，主要原因是台廠起步早且品質好。這款產品採用竹子材質的裝飾板，造型較時尚，而歐美客戶普遍認為只有高階產品才會使用這類裝飾板。

針對第134屆廣交會，張曉東觀察到，本屆廣交會人潮比上半年舉辦的第133屆更多，且具有採購意向的買家多出很多、很到位，參展效果超出原先預期。第133屆因防疫措施才剛解封，外國買家尚未準備好要參觀展會，至於本屆廣交會這些買家都已準備好且「卯足了勁」，參展企業也很用心，使大陸物美價廉的產品透過廣交會平台行銷全世界。