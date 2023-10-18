陸第3季GDP增長4.9％ 9月城鎮失業率略降0.2％

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大陸國新辦18日舉行今年前3季國民經濟運行情況新聞發布會，國家統計局發布統計數據顯示，初步核算，前3季國內生產總值（GDP）91兆3027億元，按不變價格計算，同比增長5.2％，而第3季同比增長4.9％。而9月份全國城鎮調查失業率平均為5.0％，比上月下降0.2個百分點，連續兩個月下降。

澎湃新聞報導，大陸國家統計局副局長盛來運介紹了2023年前3季國民經濟運行情況。他表示，初步核算，前3季國內生產總值分產業看，第一產業增加值5兆6374億元，同比增長4.0％；第二產業增加值35兆3659億元，增長4.4％；第三產業增加值50兆2993億元，增長6.0％。

分季度看，第一季國內生產總值同比增長4.5％，第二季增長6.3％，第三季增長4.9％。從環比看，第三季國內生產總值增長1.3％。

此外，前3季全國規模以上工業增加值同比增長4.0％，比上半年加快0.2個百分點。9月份，規模以上工業增加值同比增長4.5％，增速與上月持平。

前3季全國固定資產投資（不含農戶）37兆5035億元，同比增長3.1％，扣除價格因素影響，同比增長6.0％。從環比看，9月份固定資產投資（不含農戶）增長0.15％。

前3季社會消費品零售總額34兆2107億元，同比增長6.8％。9月份社會消費品零售總額同比增長5.5％，比上月加快0.9個百分點，環比增長0.02％。

前3季全國城鎮調查失業率平均值為5.3％。9月份全國城鎮調查失業率平均為5.0％，比上月下降0.2個百分點，連續兩個月下降。

大陸國家統計局表示，總的來看，前3季國民經濟持續恢復向好，高品質發展扎實推進，為實現全年發展目標打下了堅實基礎。但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固。