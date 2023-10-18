「一帶一路」喊國際合作 參與國對北京的願望清單

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中國國家主席習近平的標誌政策「一帶一路」峰會正在北京舉行，20多國領導人出席，美媒報導各國有其願望清單，例如俄羅斯重點是國際舞台、斯里蘭卡為債務重組、匈牙利要鐵路計畫等。

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇17日至18日舉行，習近平今天在開幕式上表示，10年來中國堅守初心、攜手同行，推動國際合作從無到有，蓬勃發展，取得豐碩成果。

美國之音今天報導，「一帶一路」峰會論壇為北京帶來了一系列外交活動，至少20位國家領導人與會，大多來自東南亞和南亞、中東、非洲和拉丁美洲的發展中國家。

這篇報導整理其中一些國家參與「一帶一路」相關計畫的概況或其領導人與中國交往的重點。

首先是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），這是自俄羅斯去年入侵烏克蘭以及國際刑事法院因其涉嫌參與大規模綁架烏克蘭兒童對蒲亭發出逮捕令以來，他首次離開前蘇聯的範圍。

蒲亭訪中行突顯在俄烏戰爭帶來的孤立中，北京對莫斯科的經濟和外交支持，習近平今天將與蒲亭舉行會談。

此外俄羅斯在因烏克蘭戰爭而被歐盟拒之門外後，一直尋求將貿易轉向亞洲。俄羅斯優先事項之一是建設西伯利亞力量2號管道，將穿越蒙古，使莫斯科能夠向中國出售更多天然氣。

其次是斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe），目標是完成與中國進行債務重組談判。

斯國雖然獲得中國提供資金建造高速公路、港口、機場和燃煤電廠，但也負擔了70億美元的債務，且為回報北京努力的一部分，還將一個戰略港口的控制權移交給北京，此舉經常被「一帶一路」批評者稱為中國「債務陷阱」外交的一個例子。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）則是唯一出席「一帶一路」論壇的歐盟國家領導人。匈國媒體9月報導曾稱，中國支持的連接匈牙利布達佩斯和塞爾維亞首都貝爾格勒的鐵路計畫遇到了障礙，中國將停止資助。

習近平17日在北京會見奧班時不僅表示，要爭取匈塞鐵路按期建成通車，還承諾要辦好中歐商貿物流合作園區，擴大跨境電商規模，拓展訊息科技、新能源產業合作。中方願擴大進口匈牙利優質農產品等。

另外，印尼總統佐科威（Joko Widodo）也出席論壇峰會。印尼在東南亞最突出的「一帶一路」計畫之一即是建造一條142公里的高速鐵路，連接印尼首都雅加達和經濟中心萬隆。

佐科威與中方會面時，將討論將鐵路延長約700公里到泗水（Surabaya）的計畫，以及對可再生能源項目和貿易的新潛在投資。