一帶一路10周年 習近平宣布8項行動

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中國國家主席習近平今天在北京舉行的「一帶一路」論壇開幕式上表示，「一帶一路」不搞地緣政治博弈、反對「脫鉤斷鏈」，並宣布「一帶一路」的8項行動。

今年是中國「一帶一路」倡議提出的10週年，北京在17至18日舉行了北京舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，會議主題為「「高質量共建『一帶一路』，攜手實現共同發展繁榮」。

習近平在「一帶一路」10周年開幕式上說，人類是相互依存的命運共同體。世界好，中國才會好；中國好，世界會更好。透過共建「一帶一路」，中國對外開放的大門越開越大。無論是中國對外投資，還是外國對中投資，都彰顯了友誼和合作，體現著信心和希望。

習近平並說，中方深刻認識到，只有合作共贏才能辦成事、辦好事、辦大事。把別人的發展視為威脅，把經濟相互依存視為風險，不會讓自己生活得更好、發展得更快。

習近平表示，共建「一帶一路」不搞意識形態對立，不搞地緣政治博弈，也不搞集團政治對抗，反對單邊制裁，反對經濟脅迫，也反對「脫鉤斷鏈」。

他強調，中方願同各方深化「一帶一路」合作夥伴關係，推動共建「一帶一路」進入高品質發展的新階段，為實現世界各國的現代化而作出不懈努力，並宣布中國支持高品質共建「一帶一路」的8項行動。

8項行動包含：構建「一帶一路」立體互聯互通網路；支援建設開放型世界經濟；開展務實合作；促進綠色發展；推動科技創新；支持民間交往；建設廉潔之路；完善「一帶一路」國際合作機制。

習近平表示，中方將統籌推進標誌性工程和「小而美」民生專案。中國國家開發銀行、中國進出口銀行將各設立人民幣3,500億元融資窗口，絲路基金新增資金人民幣800億元，以市場化、商業化方式支援共建「一帶一路」專案。本屆高峰論壇期間舉行的企業家大會達成了972億美元的項目合作協定。

習近平並指，中方將創建「絲路電商」合作先行區，與更多國家商簽自由貿易協定、投資保護協定。全面取消製造業領域外資准入限制措施。

在這場開幕式上，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）等人也發表了致詞。