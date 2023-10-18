台美租稅協定 莊翠雲：雙方都有急迫性

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今年亞太經濟合作（APEC）財政部長將11月中舉行，台美租稅協定進展將成為焦點，立委關心台美租稅協定，台灣的優勢什麼？財政部長莊翠雲表示，台灣美國雙方都有需求、都有急迫性。

立法院財政委員會今日審查2024年度預算、《海關進口稅則》、《房屋稅條例》修正法案，莊翠雲接受質詢。林德福問及，APEC財長會議，台灣與美方有可能透過場邊交流、或正式、非正式對話，對台美租稅協定可能會有進展。

莊翠雲表示，台美租稅協定歷年來財政部都很努力，近一年來美國都很積極，美國財政部長葉倫也表達，認識到雙重課稅的嚴重性，美國有授權行政部門與台灣洽簽、財政委員會也通過修正國內法。外交部與駐美代表處與美方一直有技術性的討論

莊翠雲表示，以優勢來說雙邊其實都是有需求，台灣投資美國累計達285億美元；美方投資台灣266億美元，相當接近，雙方都認為簽定有急迫性。

中國大陸的態度是否影響台美租稅協定？莊翠雲表示，這是台灣與美方的討論議題。

莊翠雲進一步指出，租稅協定雙方都有需求，並且是課稅權的衡平分配，財政部也仔細研讀美國的國內修法的內容都對權利金、股利都有調整，財政部也要採平等、互惠的原則。

林德福問及，中美貿易戰台灣是否影響台灣的出口？莊翠雲表示，會配合政府盤點與應該努力方向努力，對中國大陸的出口戰比已經從四成降低到三成多，已經轉移到新南向國家等其他市場。