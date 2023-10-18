10月青創小聚25日登場 邀達人分享SEO行銷密技

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新北市政府青年局將在25日於新北市青職基地辦理本月青創小聚，邀請零一成長行銷創辦人黃彥融分享SEO行銷策略，歡迎對電商新創、自媒體行銷有興趣的民眾參與。

青年局說，SEO 全名為「Search Engine Optimization」，意即優化關鍵字、網站內容等，讓網站或產品能在搜尋引擎獲得更高排名，吸引更多流量，提高創業家產品或服務的能見度。

青年局表示，講座中黃彥融將分享，有效的 SEO 能讓小型企業或新興品牌在網路搜尋度達到和大型企業一樣程度，提高品牌曝光度，他的公司就在沒有任何下廣告預算的狀態中，一直位居Google搜索「SEO 公司」結果第一位。

青年局長邱兆梅說，青年局每月固定舉辦青創小聚，旨在創造一個平台，供創業家學習與互動，歡迎有興趣的民眾一同參與。 活動資訊： 主題：打造永續SEO流量池，從關鍵字策略與內容行銷開始! 主講人：零一成長行銷創辦人-黃彥融 日期：112年10月25日（週三） 時間：18：30-20：30 （講師分享：19：00-20：00） 地點：新北市青年局青職基地（新北市板橋區民權路170號1樓） 報名表單連結：https://forms.gle/4T5XWpTSq2ebVxFm9