美限制AI晶片輸陸 法人仍看好伺服器代工廠關鍵曝

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美國升級AI晶片輸中的禁令，依據禁令條件，NVIDIA H800/A800/L40S及Intel Gaudi2都恐將受到限制，並把中國13家GPU廠商列入黑名單，這將間接影響台積電（2330 TT）業績。但台積電已囊括全球大部份HPC晶圓代工訂單，競爭力仍佳，業績還是可以穩定成長。

美國升級AI晶片輸中的禁令，NVIDIA H800/A800/L40S及Intel Gaudi2都恐將受到限制，並把中國13家GPU廠商列入黑名單：

美國商務部2023/10/17宣布，計劃在未來幾周內阻止向中國出售更先進的人工智慧晶片。新的出口將增加限制原本出口在中國降規的NVIDIA（NVDA US）A800和H800晶片的出口。美國政府表示，新規定旨在彌補2022年人工智慧晶片出口限制生效後出現的漏洞。新規定將限制更多先進晶片和晶片生產工具，輸往包括伊朗和俄羅斯等更多國家，並要把大陸IC設計商摩爾線程和壁仞科技列等13家公司入黑名單。美國官員稱，該規則將向公眾公布30天，然後生效。

Nvidia為應變2022年美國管制，針對中國市場推出性能較低的版本H800以及A800，刻意繞過美國出口管制。H800的晶片在某些用於人工智慧工作的設置中，其計算能力與被封鎖的高階H100晶片性能相當，只有在某些關鍵性能方面受限。

為防止美國人工智慧晶片流向中國，美國採取限制「頻寬參數（Bandwidth Parameter）」，這讓人工智慧晶片之間的通信速度降低，藉此擴大晶片管制範圍。此次美國還計劃引入「性能密度（Performance Density）」參數，以防止未來的漏洞，此措施的重點為一定數量的晶片中能有多少計算能力，也防止利用chiplet技術組合成違反規則的大型晶片。以性能密度來看，除了A800/H800會被管制外，L40S也在此管制範圍，更新後的規則還將影響Intel人工智慧晶片Gaudi2。

新規定將限制更多先進晶片和晶片生產工具，輸往包括伊朗和俄羅斯等更多國家，並要把大陸IC設計商摩爾線程和壁仞科技列等13家公司入黑名單。新措施還擴大向另外40多個國家/地區出口先進晶片的許可要求，這些國家存在轉移到中國的風險。基於這項措施，如果母公司總部位於中國大陸、中國澳門和其他禁運國家，晶片將被禁止發送到位於世界任何地方的公司的小公司。此舉是為防止晶片被走私到中國或被中國母公司遠端存取。此外還對中國以外的21個國家/地區提出晶片製造設備的許可要求，並擴大禁止進入這些國家/地區的設備清單。它將部分中國企業及其子公司添加到貿易限制名單中，該名單要求企業在向這些公司發貨之前必須獲得美國政府許可。

美國對中國的禁令將「至少每年更新」一次：

據美國商務部長雷蒙多的說法，新規定意在防堵2022/10發布法規的漏洞，以阻礙中國大陸的軍事發展，而且也許將「至少每年更新」一次。更新規則是為防範不斷進化的人工智慧晶片，讓法規與科技的進步並進。

美國將要求公司把沒有受限的半導體運送到中國之前先通知政府。政府將根據案件來決定它們是否構成國家安全風險，讓政府法規能夠隨時審核技術的演進並更改規則。美方目標是限制中國大陸取得「能在AI和先進電腦帶來突破的先進半導體，這些技術對大陸軍事應用極為關鍵」，並強調拜登當局無意在經濟方面傷害北京。

中國發展受限外，美國企業半導體影響最大：

美國禁令影響中國高階晶片生產外，但美國半導體產業亦受到傷害。過於廣泛的單邊制裁，可能會損害美國半導體生態系統，且不會強化國家安全，因為會鼓勵海外客戶轉向其他地方取得晶片。

台積電高階製程市佔率高，競爭力優於同業：

這項禁令出爐後，仍有寬限期，中國客戶有可能會在禁令生效前囤貨，但長期需求仍會受到衝擊，NVIDIA A800、H800、L40S供應鏈會受到影響。

現在全球能提供N7製程以下晶圓代工產能僅有台積電和Samsung，HPC主晶片都是用N7以下的先進製程，台積電是目前產能最大和良率最好，所以大部份HPC晶片都是在台積電下單。各產業原本都有波動，各個客戶的競爭能力也不同，在總體經濟沒有大幅修正，台積電的業績還是可以穩定成長。