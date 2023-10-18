廣交會參展商青城有限公司：Outdoor需求夯

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參與第134屆廣交會的台灣生火設備製造商青城有限公司業務專員李昱萱日前受訪時指出，由於新冠疫情期間「自我健康意識抬頭」促使民眾往郊外走，許多消費者養成參與戶外活動的習慣，因此近兩年以適合露營使用的生火設備買氣升溫。

李昱萱又指，國外買家的業務重心與產品重心也從B to B，轉而提高B to C的百分比。

具有42年發展歷史的青城有限公司是台灣早期生產瓦斯烙鐵的企業之一，經過多年發展，成為集研發、ODM（原廠委託設計代工）、產銷為一體的生火產品製造商。該公司多種產品更榮獲「台灣精品獎」及「國家優良設計獎」等獎項。

青城有限公司出口占營收比重約九成，早年從美國市場起步，逐步拓展到歐洲、澳洲、中南美洲等市場。但由於疫情、國際戰爭與能源危機打亂整個市場秩序，通膨期間的經濟景氣不佳，與疫情期間的拉貨潮，使得各國市場目前仍處於消化庫存階段。反觀露營活動從疫情期間一路紅到現在，如噴槍、瓦斯爐等露營產品的需求上升。

李昱萱表示，青城有限公司原本既有的野露相關產品，也在疫後的展覽中收到明顯的市場詢問度。

李昱萱強調，青城有限公司重視產品品質認證，品質讓人有信任感、安全感、口碑佳，公司重視與客戶之間的長期信任合作關係，長期合作的客戶至少20年以上。在這些客戶的支持下，儘管遭遇疫情衝擊，客戶與青城有限公司仍然在市場上一起屹立不搖。

台北市進出口公會共有10家會員企業組團參加本屆廣交會，青城有限公司就是其中一家。針對第134屆廣交會，李昱萱觀察到，本屆來訪的採購商很積極計畫拓展產品線，認真獲取新知，但普遍是來「收集與試水溫」。另外，本屆廣交會來訪的中亞、北非、中非採購商明顯增多，這些市場尤其是北非、中非買家於往年廣交會較少現身。

李昱萱也發現，本屆參展的台企並不多，希望未來會有更多台企一起組團參展。