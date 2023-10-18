掌握飲食攝取4技巧 孕媽咪遠離貧血不適

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據統計，台灣每6名孕婦就有1人貧血，國健署建議孕媽咪善用貧血檢驗，掌握攝取富含鐵質食物、葉酸補充、維生素B12很重要及蛋白質攝取需增加等飲食技巧，遠離孕期貧血風險。

衛生福利部國民健康署107至111年「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，20至49歲育齡婦女貧血盛行率為19.7%，110年7月1日至112年6月30日孕婦產檢資料統計中，懷孕第24至28週接受產檢貧血檢驗超過26萬人次，異常率約17.4%，大約每6名孕媽咪就1位有貧血現象。

國健署長吳昭軍近日特別透過新聞稿提醒，懷孕媽媽們需要更注意孕期飲食攝取，避免血紅素低於標準值，出現所謂的孕媽咪貧血現象。自110年7月1日起國民健康署提供於妊娠第24至28週貧血檢驗服務，希望所有孕媽咪都能善加利用，以早期發現及早治療。

國健署提醒，孕期貧血影響母嬰健康，造成貧血的原因主要有遺傳、疾病或營養素攝取不足，若懷孕第12週前的產檢血液常規檢驗時發現貧血，建議就醫釐清貧血是先天遺傳性或營養素缺乏等因素，若產前貧血將增加產前、生產及產後妊娠併發症與胎兒健康危害的風險。

孕媽咪避免孕期貧血飲食技巧並不難，第1是攝取富含鐵質的食物，經由攝取內臟類，如豬肝、鴨血、紅肉類、海產類，如文蛤、章魚及豆類與其製品，如黑豆、 小方豆干可補充鐵質。另外，於用餐中或餐後2小時內食用富含維生素C的水果，如芭樂、柑橘、文旦、小番茄，則可以促進鐵質吸收。

第2是葉酸補充不可少，建議孕婦每天至少需攝取1至2碗深綠色蔬菜，如菠菜、紅莧菜、紅鳳菜等，可以全榖雜糧如紅豆、綠豆、鷹嘴豆、燕麥、紅藜等搭配入菜。另外，堅果類食物，如葵瓜子、黑芝麻，及蛋白質類食 物中的海鮮類，如鯖魚、牡蠣或雞肝、黃豆、黑豆等，也富含葉酸。

第3為維生素B12很重要，國健署表示，維生素B12主要食物來源為動物性蛋白質，包含海鮮類，如蜆仔、文蛤、牡蠣或肉類、蛋、乳製品等，孕婦也可食用紫菜、海髮菜來補充；至於全素者，建議在醫生指導下，使用維生素B12補充劑。

第4是蛋白質攝取需增加，國健署提醒，攝取充足的蛋白質，可提供足夠的造血元素。懷孕期間蛋白質每天攝取量需額外增加10公克，建議蛋白質來源中一半以上應來自優質蛋白質，如黃豆、毛豆、黑豆與相關製品，或乳製品、魚、蛋、肉等。