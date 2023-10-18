挑戰瞳孔極限 台南晶英萬聖節鬼怪甜品上市

搶迎西洋萬聖節商機，台南晶英酒店推出恐怖逼真的應景甜點，以「驚魂骷顱頭」、「流血斷指」與「血絲眼球」等挑戰瞳孔極限，膽小慎入每顆79元起，10月21日起於一樓外賣中心感受味蕾與心靈的雙重顫慄。四樓小學堂於28日週六夜晚更將打造主題氛圍，舉辦「晶夜來訪 小鬼當家」益智闖關討糖活動，帶領小貴賓穿梭飯店各處體驗「Trick or Treat」不給糖就搗蛋的趣味遊戲，體驗西方文化的過節習俗。此外，位於藍晒圖文創園區的館外據點「幸福製造所x小覓秘」強打萌系萬聖調酒與飲品，期間限定每杯150元起，扮裝熱鬧之際用惡搞滋味帶您栽進詭異萬聖世界。

萬聖節倒數計時，台南晶英西點主廚團隊創作系列甜點為鬼魅狂歡夜加分，營造可愛與寫實間的交錯氛圍，萬聖南瓜是來驅趕邪惡鬼魂，超萌的外觀內餡是甜味南瓜慕斯搭配巧克力戚風蛋糕、神秘魔法芝麻巫婆帽底下藏著焦甜香草布蕾和芝麻慕斯、血淋淋的腦動大開竟是草莓香草慕斯口味、晶墓奇遇裡頭填滿巧克力慕斯與櫻桃凍巧克力酥菠蘿、啃下血腥嚇人的顫慄之指即是法國米歇爾柯茲白巧克力，驚悚外型滿是細節。然而視覺最具震撼的莫過於整模骷髏驚魂夜蛋糕，以對比勃根地紅與黑色塑型色彩強烈對比，輕盈口感的手指餅乾為體，咬下之際清甜的果香覆盆子慕斯及櫻桃凍迴盪唇齒間，帶來內與外衝擊的反差之趣，七吋售價1,180元。

台南晶英館外人氣餐廳「幸福製造所x小覓秘」主打親子休閒客群，距飯店步行五分鐘即可抵達，節慶期間專為小朋友調製紫薯泰泰嚇一跳冰飲，以濃醇煉乳泰奶為基底，上層擠滿甘甜紫薯可爾必思鮮奶油再撒上在嘴裡嗶啵響的跳跳糖，顏色繽紛惡作劇程度百分百。另款大人系抹茶奶奶的假牙，在私房特調的抹茶可可飲中，加入香甜酒和奶酒增添微醺感，最後倒入蝶豆花染成詭譎藍色系，萬聖酒鬼這杯千萬別錯過。除了飲品也販售上述部分甜點與獨賣隱藏款。