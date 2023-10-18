台股ETF大車拚 9月爆發力最強竟是它 新增逾1.1萬人

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 李澍】首檔主打1檔就能達成月月配的高股息ETF復華台灣科技優息（00929）推出時間不長，但爆發力驚人；據證交所統計，儘管9月單月定期定額人數最多的依然是老字號的元大台灣50（0050），其次則是國泰永續高息（00878），但新增人數最多的就是00929，新增戶數超過1.1萬人，買氣持續增溫。

據證交所統計，從定期定額「單月新增戶數」觀察台股ETF 8-9月變化，定期定額戶數前20名中，前14名人數都呈現增加；其中，「單月新增戶數」增加最多的，就是00929，增加了11,278人；其次則是群益台灣精選高息（00919），單月增加了8,719人；第三名則是00878，新增5,507人；第四、五名則是元大高息低波（00713）和元大高股息（0056），分別新增3,625人和2,528人。

不過，將範圍放大到9月單月定期定額人數，前20名中，前5名排名不變，依序是0050、00878、0056、006208和00713；但第6名排名後出現變化，00929從8月的第11名擠進第7名，00919從8月第12名進入第9名。

至於00929為何如此受歡迎，根據旺得富理財網17日報導，原因主要有2點，第一，配息平滑化策略，目前連續4個月配息0.11元，殖利率穩占7%以上；第二，股價表現相對亮眼，自6月初掛牌後，累計漲幅16%，對比大盤近5個月有2個月K線收黑，累跌0.3%，00929表現明顯優於大盤。而投資人需要留意的是，00929上市時間尚短，長期表現仍有待觀察。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。