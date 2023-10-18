重現上海灘昔日風華 台北美福攜老字號上海鄉村推主題餐宴

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為提供客人更多元的餐飲享受，台北美福飯店邀請開幕逾40年的知名餐廳「上海鄉村」，以老上海風格為主題於11月23日晚間於宴會廳推出「外灘饌粵」風華饗宴，主題餐宴每桌十位32,800元＋10％，結合上海鄉村的拿手好味，以及美福宴會廳的經典粵菜設計菜單，現場提供復古風旗袍與長衫試穿服務，伴隨現場樂團帶來經典樂曲，一同回到30年代的上海風華。

台北美福大飯店宴會廳自開幕以來，承辦國內外大小盛宴不勝枚舉，近年更舉辦多場主題餐宴，如台灣傳統歌仔戲、布袋戲、歌廳秀等活動，頗受好評。

1930年代的上海與紐約、倫敦等大城市齊名，外灘一帶隨處可見洋房林立，西方文化色彩濃厚，十里洋場的榮景深植人心，為人熟知的「上海灘」一曲，更是勾起一幕幕的回憶殺。為創造不一樣的用餐享受，台北美福特別邀請老字號的「上海鄉村」攜手推出主題音樂晚宴。來自江蘇無錫的「上海鄉村」創始人薛其尉，在台灣開設了多家分店，將家鄉味帶到台灣，「有家人的地方就是家鄉」將對家人的情感透過料理說故事。

晚宴菜色由上海鄉村行政主廚丁世偉規劃鎮店料理「烤方」及多道功夫菜，有名菜「無錫脆鱔」，新鮮鱔魚炸至酥脆後，裹上秘製無錫醬汁以及鎮江醋，口感爽脆酸甜。著重手工的「蘇式蟹粉魚唇鮑」，將海味鮮甜、口感軟嫩的上湯鮑魚，搭配膠質豐厚的花膠，與手拆澎湖扁蟹蟹黃，攬大海鮮甜，味香清雅，湯體層次豐厚。

40年來首次出走上海鄉村的「烤方拼蔥火靠刺參」，主廚將火靠過的蔥段填塞進刺參再燜煮收汁，濃郁的蔥醬香氣與刺參的彈牙爽口完美結合。菜色搭配的「烤方」是上海鄉村的老招牌，選用擁有三肥七瘦比例，一隻豬身上僅有八塊的五花肉，利用醬油與冰糖調味，循古蘇軾烹肉「原汁原味，雲須忌水」方式，不額外添加水份，以熟稔的火候掌控，費時八小時以上，煨煮出帶有琥珀色澤、脂香肉嫩的烤方。品嚐時將兩道菜包入方餅，微帶口感的刺參與香嫩烤方，豐富味蕾感受。

經典湯品「砂鍋神仙老鴨湯」選用豬大骨等材料熬煮三天的濃湯，湯體呈現乳白色澤，鮮香味濃。搭配全鴨、火烔、扁尖筍熬煮多時，再加入綠竹筍增添爽脆口感，主廚特別添加香炸手工餛飩，讓湯頭多了一分油炸後的鹹香風味。

除了多道江浙美味，台北美福行政主廚王志孚亦推出多道經典粵菜，有選用潮州代表食材「欖菜」入菜的「欖菜季豆鮮筍」，料理搭配鮮嫩玉米筍與四季豆炒香，欖菜特有的鹹香甘醇，搭配玉米筍的自然甜味與四季豆的脆，香氣獨特。費時費工的「脆皮燒肉」，將肥瘦相間的帶皮豬腩肉，先以糖、胡椒、花椒等醃製一天，再以熱水汆燙表面鎖住肉汁後蒸煮，靜置後於豬皮戳洞再爐烤至焦香。豬皮表面酥脆，內層肉質仍保持鮮嫩Q彈口感，脆皮多汁不油膩。湯清香濃的「羊肚菌螺頭老火土雞湯」，主廚選用A級乾羊肚菌，搭配事先煮約一天的螺頭與土雞腿肉慢煮約三小時，土雞腿肉鮮嫩有彈性，湯體帶有羊肚菌特有的木質香氣。

撚手料理還有王行政主廚帶來的香港家鄉味─煲仔菜。「乾蔥豆豉雞煲」選用粵菜常用的甘香豆豉，搭配蒜及陳皮炒香製成豆豉醬，再與肉質鮮嫩有彈性的雞腿肉一起烹調，風味甘醇獨特。另一道「藤椒炒牛霖」選用肉質細緻柔軟、油脂較少的美國牛後腿肉，也是俗稱的和尚頭。經過醃製、過油鎖住肉汁，再以紅辣椒、青花椒及藤椒油等辛香料炒香，肉質鮮嫩，鑊氣十足，是道考驗火候的經典粵菜。

一宴雙享滬、粵美味，晚宴活動除了味蕾上的享受，當晚更安排有精彩的表現節目，多首經典曲目及窈窕優雅的旗袍舞演出，用時而輕快、時而優雅的年代歌曲引領賓客重返30年代的外灘風華。活動當晚提供有免費旗袍、長衫穿搭體驗，訂席時可同步預約，大、小朋友可於館內自由拍照留念，感受別具風格的上海之夜。