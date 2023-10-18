長堤富筑挑動宜蘭菁英挑剔的眼光

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「長堤富筑」基地座落於熱鬧滾滾的宜蘭市中心，立品國小正對面，絕佳席位，生活機能亦十足便利。業者打造飯店式接待櫃檯，以商旅的精緻服務空間為基調，讓每次返回家，都帶給住戶宛如度假的驚豔感。

Lounge迎賓廳以沉穩的東方禪境呈現出迎賓氛圍，讓賓客在等待的同時，細細品味主人的鑑賞力；而社區中寬敞大空間的閱覽室有如巴黎喬治五世飯店的奢華，全室大理石壁面，大尺度開窗，讓視野也能呼吸。

此外，在阿曼品味的健身房中，透過極具特色的空間規劃，彷彿所有從旅行中獲得的美好體驗，都在這裡重現。

宜蘭建設議題多重利多，帶來宜蘭大未來。像是宜蘭高鐵站也在七分鐘車程內可達，新生國小、千坪公園、喜互惠超市皆在週邊，新月廣場、站前商圈、東西夜市、舊城商圈等創造出結合居住、就業、文化、休閒的優質生活環境。

立品建設具有超過三十年的營造經驗，深受宜蘭在地鄉親的肯定與信賴，而長堤系列已經建造12期， 規劃上「長堤富筑」不僅從建築外觀的藝術面、安全面到技術面，都能由專業權威仔細監造，不容絲毫敷衍，打造出內外皆美、名符其實的美麗家園。

不僅如此，立品建設深知每個住戶對居家安寧的要求與期待。「長堤富筑」靜音住宅工法已經成為標準配備，採用世界指標品牌，來自德國的MUTE FLOOR隔音墊，由高分子聚氨酯黏合再生膠製成，有效降低樓底板的撞擊聲。此外【科技生活智慧宅】亦為「長堤富筑」的重點規劃項目之一。入住「長堤富筑」後，包含冷氣、燈光、音響、洗衣機、瓦斯、電鍋等生活家電的使用，透過智慧宅規劃，讓您一指搞定家中生活瑣事。

收藏更美好的未來 「長堤富筑」美學智慧宅由您做主。

接待會館：宜蘭市中山路三段345號

貴賓專線：（03）935-8789