林伯豐對總統候選人提出六大期許

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面對2024總統大選，三三會理事長林伯豐18日指出，工商界希望新任的總統要能為台灣經濟持續發展，營造友善的投資環境，給企業發展的空間，讓台灣人民過安全幸福的日子，並從經濟產業、能源、淨零碳排、人才及人力，兩岸等面向提出六大期許。

三三會18日召開例會，邀民眾黨主席、也同時是總統候說人柯文哲就「國家政策（產業與經濟）」進行演講，林伯豐致詞時特別針對總統候選人提出工商界的期許。

首先是，經濟產業上，林伯豐盼能擬定全方位的產業發展政策，發展半導體及資通訊產業，也要發展基礎及傳統產業；創新商業模式，導入AI改善服務流程，推動應用加值，同時，以台灣優先為考量，鞏固台灣在國際供應鏈的關鍵地位，扶持中小企業參與關鍵產業供應鏈，以及拓展國際貿易，推動台灣加入CPTPP等國際經貿組織。

二、能源方面，林伯豐建議，運用新一代安全的核能技術興建新核電廠，例如：比爾蓋茲與日本合作新一代反應爐將投資10億美元，於2030年興建345MW的核電廠。重新檢討2025年能源配比，將核能列為基載電力，發電量應占30％。

林伯豐說，發展再生能源要兼顧環境生態，降低再生能源躉購費率，獎勵企業發展儲能設備。

三、有關淨零碳排：因應歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM），林伯豐建議，台灣應評估對進口商品課徵碳關稅。同時，碳費課徵建議不超過新台幣100元，且不應集中在製造業或排碳大戶，自主減量達到減量標準，碳費應全免。

協助並補助企業進行製程減碳，企業使用再生油品或生質燃料，給予再生能源憑證、減碳認證或其他獎勵措施。

四、在財稅金融方面：林伯豐籲檢討不合時宜的稅制，包括印花稅、娛樂稅以及貨物稅，降低營業稅稅率或起徵點。並且修正財政收支劃分法，以實際人口比例做為分配基準，提升地方財政自主性，增加共分稅項目。

五、人才與人力上：林伯豐建議，重新啟動技職教育的推廣，加強產學合作教育，補助現職勞工進修第二、第三專長；建構友善的留才環境，簡化外國專業人才來臺及留台各項申辦程序。鬆綁移工政策，建議從40％提高至45％。修正「就業服務法」第52條第4項規定，延長外籍移工在台工作年限，從12年延長至少至14年。

六、和平穩定的兩岸政策：林伯豐說，和平穩定的兩岸關係，是兩岸企業相互投資經營的重要基礎，亦是台灣拓展對外經貿關係重要的一環。期盼下任總統能以具體實際行動，穩定台灣和台海的安全，恢復海基會與海協會溝通，積極推動兩岸經貿、文化、旅遊等各項交流活動。

另為了維護台灣的民主、治安與人民的幸福，林伯豐建議，盡快恢復最高法院檢察署特別偵查組。