跟進八大官股買「本周除息ETF」買超第一名是這檔

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多檔ETF本周將除息，8大官股抓緊機會，趁著這一兩天最後買進日加碼，昨天（10/17）買超4檔本周將除息的ETF，分別是元大高股息（0056）、國泰20年美債（00687B）、元大投資級公司債（00720B）及統一美債20年（00931B），總計本周2個交易日，8大官股買超第1名就是即將配息1.2元的0056，總計達1.5萬張。

8大官股已經連續3個交易日買超台股，買超金額分別為15.2億、20.4億及23.2億。由於本周有眾多ETF將除息，8大官股也趁機抓緊進場時機好參與除息。昨天除了敲進上述4檔即將除息的ETF外，同時也加碼復華台灣科技優息（00929）、元大AAA至A公司債（00751B）及國泰永續高股息（00878）。

8大官股昨買進且將於本周除息的ETF分別為：

0056：明天將配息1.2元，今年改為季配息、現金殖利率6.2%。根據元大投信公告，在每單位配出的1.2元中，國內財產交易所得為0.144元、占比12%；股利或盈餘所得0.684元、占比57%；收益平準金為0.38元、占比29%；資本公積0.024元、占比2%。收益分配發放日為11/14。

00687B：將於明天除息，每單位配發0.21元、近4季現金殖利率4.11%。摩爾投顧分析師郭哲榮在10/16砸3000萬元，以29.37元價位買進1022張的00687B，郭哲榮認為，在利率處於高原時期，購買美債風險低，比起定存或儲蓄險，美債ETF是更好選擇。其收益分配發放日為11/14。

00720B：將於明天除息，每單位配發0.49元、近4季現金殖利率達6.08%。累計近20個交易日，8大官股買超00720B已經達4.1萬張。收益分配發放日為11/14。

00931B：為8/7剛掛牌的ETF，將於10/20日除息，為掛牌以來首度除息。累計近20個交易日，8大官股買超3.2萬張，00931B每單位預計配發0.07元，單次現金殖利率為0.51%。收益分配發放日為11/14。

8大官股昨買超前十名分別為：元大高股息10,039張、國泰20年美債8,218張、復華台灣科技優息4,545張、元大投資級公司債3,859張、矽統3,475張、統一美債20年2,155張、緯創2,136張、元大AAA至A公司債2,075張、國泰永續高股息1,985張、群創1,984張。

8大官股昨賣超前十名分別為：元大台灣50反1 6,038張、聯電5,812張、永豐金1,965張、華邦電1,594張、元大電動車N 1,489張、誠美材1,439張、威剛1,299張、中環1,298張、台積電1,218張、中信關鍵半導體1,004張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。