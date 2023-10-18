客運園區領導品牌 大耀開發第三期「大耀首璽」開工動土

矢志深耕航空城客運園區的大耀開發建設，在市場有口皆碑的催生之下，強力推出更進化的第三期「大耀首璽」。大耀開發建設創辦人–林萬執行長從塗料起家，自84年創業後勵精圖治，且於10年後併購已有百年基礎的奇麟科技(前身為長城塗料)，20年來，以高度自我要求聞名，不僅鉅細靡遺地掌握了研發、生產、銷售、工程設計及施工一條龍服務，並以奇麟奈米塗料+慶亞防水工程+大耀開發建設三強聯袂成為業界珍貴的存在，曾參無數台灣在地建築作品，口碑值得信賴，實力經得起考驗。

由於工業塗料起家的專業，林萬執行長認為，買房子可不是短短3、5年的小事，而是50年、甚至百年的幸福大業，因此，大耀選材的思考角度，著重於耐用性及使用壽命，所有建築金屬露出面都考慮到抗UV陽光照射以及海水侵蝕性；此外，為了不浪費與這塊土地的美好緣分，「大耀首璽」將市中心的品質，帶入最有潛力的大園客運園區，以菁英家庭的規格，打造三面採光好家庭，讓生活明亮通透，讓空氣流暢舒適，各空間比例從容無壓迫感，更是以區域唯一”10年防水保固”讓消費者買得安心住得放心。

林萬執行長進一步表示：「把品質堅持到最好，蓋出我自己都很喜歡的房子，那麼消費者一定也會喜歡，這就是建築的王道，也是大耀不變的初心」，大耀開發建設以創造宜居生活為己任，無論是建築美學、公設規劃、室內空間到建材配備，大耀開發建設總是以城市座標為自我期許，並且大耀開發建設蓋的每一幢建築，都不僅僅是建築，而是「作品」，從不同的土地上開出不同的花朵，不複製、不穿制服，並不以成本作為優先考量，實屬罕見。

值得一提的是，三期「大耀首璽」在規劃上導入社區智慧人臉辨識，這不但提供了安全控管上的便利性，亦可避免手部接觸，達成更衛生的生活方式；在打造智慧住宅的同時，亦導入電動車充電儲值系統，以提供未來電動車普及化後的充電友善性，方方面面符合世界趨勢，在航空城客運園區裡表現極為亮眼，且目前已進入開工動土階段，後勢可期。