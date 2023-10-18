台積龍科建廠告吹！鄭運鵬批張善政市府消極不作為

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台積電昨宣布在現階段條件下，不再考慮進駐竹科龍潭園區三期。民進黨立院黨團18日召開記者會，立委鄭運鵬指出，桃園市政府在市長張善政領導下，對於台積電進駐龍潭的消極不作為，地方政府沒有積極去協助土地取得及居民安置，導致抗爭不斷，「過去鄭文燦的積極市府已經消失了，台積電在這段過程冷暖自知」。

台積電積極尋找1.4奈米先進製程用地，竹科管理局辦理龍潭科學園區三期擴建計畫來滿足需求，但沒想到還在先期範圍界定期間就遭到當地民眾反對抗議，台積電昨表示，在現階段條件下不再考慮進駐龍潭園區三期，後續將持續與管理局合作評估台灣適合半導體建廠的用地。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄、民進黨立委鄭運鵬、黃世杰、湯蕙禎，以及民進黨桃園市立委參選人劉仁照18日上午共同召開「國民黨掏空國防 趕走神山」記者會。莊瑞雄表示，當全世界都在向台積電招手，積極歡迎台積電過去設廠，但台積電卻不再考慮在龍潭設廠，由此可見地方政府的態度很重要。

立委鄭運鵬表示，從去年市長選舉結束後，為了表示對競選對手的尊重，到今天才第一次對張善政的施政表達意見。他指出，台積電撤出桃園，不只是攸關桃園下一代產業重大變故，也關係到台灣未來的競爭力，更攸關世界對台灣的重視。他認為，桃園市政府在張善政市長領導下，對於台積電進駐龍潭的消極不作為，地方政府沒有積極去協助土地取得跟居民安置，才導致抗爭不斷，可能也與國民黨在執行掏空台灣國防、趕走護國神山的計畫有關，「過去鄭文燦的積極市府已經消失，對台積電在這段過程冷暖自知」，甚至台積電直接表達退出，這點在業界是實屬罕見，1.4奈米落腳桃園化成泡影。

鄭運鵬直言，這個案子是他與前桃園市長鄭文燦在一年多前爭取來的，現在台積電宣布不進駐龍潭，張善政卻遲遲沒有出面說明。

民進黨桃園市第五選區（龍潭、平鎮）立委參選人劉仁照指出，張善政在選前時告訴選民，對於台積電來桃園他責無旁貸，會全力來協助，選後卻是神隱，面對在地抗爭，經發局應做好溝通，卻因市府的不作為而導致台積電不來了。他甚至質疑地方抗議參雜有心人士運作，並非全然為自救抗議，更可看出桃園市府的消極不作為。

立委黃世杰也說，龍科三期擴建案不是只針對台積電一家公司，而是整個半導體產業，張善政競選桃園市長時說責無旁貸、全力協助台積電進駐，選後卻神隱並阻礙台積電到桃園，都推給副市長及發言人，更把問題推說是選舉操作，可是產業議題、招商責任難道不是市長該做的嗎？