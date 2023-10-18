開創觀光工廠之永續與未來 產發署舉辦觀光工廠20週年論壇

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經濟部產業發展署於18日辦理觀光工廠20週年論壇暨頒獎活動，藉由邀請產官學界對談，探討觀光工廠的未來與發展方向，同時頒發年度國際亮點觀光工廠、優良觀光工廠、節慶首選、職人手作及教育導覽等獎項，以表彰在觀光工廠領域表現卓越的業者。

觀光工廠為台灣產業轉型的典範，從製造業跨域觀光服務帶來的不僅是觀光產值，還有產業文化教育的延伸與帶動體驗觀光的風潮。歷經發展20年，未來觀光工廠發展的方向為何，產業發展署特地邀請產官學界對談，召開觀光工廠20週年論壇，並以世界咖啡館的形式進行討論，希望從國際化、智慧化、永續化及深度體驗等方向探尋台灣觀光工廠未來的發展方向。

此外，今天也頒發今年度國際亮點觀光工廠、優良觀光工廠、節慶首選、職人手作及教育導覽等獎項，表彰經營觀光工廠表現優秀突出的業者，不論是國際知名的威士忌、得獎無數的巧克力、市占率世界前三大的釣具，從台灣最早的襪子工廠到人見人愛的特色伴手禮，都是各具特色與產業文化價值的佼佼者，值得前往參觀體驗一探究竟。

經濟部自2003年起推動觀光工廠輔導計畫，迄今已達20個年頭，如今蓬勃發展的觀光工廠已然遍布全台，現有通過評鑑之觀光工廠達159家。經濟部產業發展署為了慶祝觀光工廠20週年，擴大規劃「觀光工廠旅遊年」系列活動，從3月起推出各項行銷活動，也與各地縣市政府協會合作推出嘉年華串聯活動，從4月到9月陸續在全國10個縣市接力辦理，獲得民眾的一致好評，也為疫後觀光注入一股新活力。

經濟部產業發展署致力於帶領台灣產業創新升級與轉型，以產業需求為導向提供全方位服務，在輔導過去20年的觀光工廠轉型後，將引領開創觀光工廠的全新未來，更多觀光工廠相關資訊請上觀光工廠自在遊網站查詢。