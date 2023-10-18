「彩霞20 歡喜愛您」展演活動11／5登場

財團法人彩霞教育基金會成立於2003年，從銀髮機構舉辦慈善音樂會開始，致力於音樂教育已邁入20年，而後將關懷觸角擴及偏鄉兒童與銀髮族的音樂教育推廣，受眾達10餘萬人，我們選擇一路以「音樂」相伴，即使身處寂靜仍滿懷感恩與喜悅，因為始終有您「一路同行」 。

為慶祝基金會成立二十周年，除擴大北中南二十場的慈善音樂會演出外，11月5日(日) 14：30即將於新北市政府3樓多功能集會堂舉辦「彩霞20 歡喜愛您」活動，串連過去與彩霞一起攜手合作的夥伴、慈善音樂會的音樂家、基金會長期贊助的偏鄉合唱團以及服務的長輩團體等聯袂演出，藉此激起不同的火花豐富彼此生命，讓世代共融齊圓夢，本會也將以「音樂傳愛」的初衷，為邁向下一個新的里程碑而繼續努力。

此次演出團體中，由陳欣意執行長邀請國內知名小提琴音樂家麥韻篁老師共同組成的「弦與弦二重奏」，於基金會成立初期經常參與公益演出；來自「新北市永和區民權社區發展協會」一群活潑健康長輩所組成的音樂舞動團體；全台第一所安老院的「仁濟安老所」長輩精彩的打擊樂演奏；由一群熱愛歌唱的熟齡所組成的「新節慶人聲樂團」；以及基金會長期贊助的南投偏鄉布農族「民和國中濁岸合唱團」的天籟美聲；還有一群經常穿縮在各大銀髮機構散播歡樂散播愛的現代老萊子-「關懷小丑協會」帶來的的歡樂演出，可說是老少同台族群融合的大匯演，藉此創造長輩與孩子的代間互動，激起不同的火花，豐富彼此生命，讓世代共融齊圓夢，長輩透過與孩子的演出，從他們身上得到活力，心靈獲得撫慰，而孩子也從長輩身上學習到關懷、體貼，促進不同世代間的了解與尊重。

台灣目前已進入高齡化社會，對長者的關懷與照顧是勢在必行的要事。回顧基金會歷年為長輩精心舉辦的活動來看，家人的陪伴參與的確不夠，長輩需要我們付出更多的愛心，希望藉此活動的舉辦能喚起大家的關注，讓我們一同見證長輩的活力及無限可能！

活動特別感謝：東森慈善基金會、台北龍門扶輪社 台林電通股份有限公司 永和順股份有限公司 好德科技股份有限公司 東培工業股份有限公司 財團法人功學社關係企業社會福利基金會 財團法人福智慈善基金會 晶華酒店 樂齡網 錸工場股份有限公司等企業贊助。

詳情請洽：彩霞教育基金會 官網：www.rosyclouds.org.tw