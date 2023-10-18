萬聖節將至 高雄承億酒店邀民眾「假鬼假怪」

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西洋萬聖節將近，高雄承億酒店TAi Urban Resort應景推出多項搞怪趣味優惠活動，包含客房萬聖節活動、滿額贈指定美食或限定特調等餐飲活動，讓承億酒店和民眾們一同感受萬聖節的「假鬼假怪」！

高雄承億酒店表示，萬聖節期間將推出多項應景活動強打萬聖節風氣，凡於28日至31日入住旅客，可於25樓櫃檯參加承億酒店 LINE@抽獎，中獎者即可獲得銀色小搗蛋於當晚9點後敲響房門，送上位於承億酒店B1「TAi 香麵包坊」精心製作的 5支恐怖巫婆手指。另外28日至31日期間酒店的客人在飯店內全館找尋有配戴南瓜胸針的飯店工作人員，說出萬聖節關鍵密碼即可獲得萬聖節糖果。

此外，承億酒店推出都市傳說萬聖節活動，於承億酒店內有3座神秘的雕像，雕像們悄悄隱藏在酒店的某處等著被發現，於酒店找到變身雕像，可至承億酒店臉書指定貼文留言並上傳您與變身雕像的照片即可獲得抽獎機會。中獎者可獲得於高雄承億酒店館內Buffet餐廳「貳陸日全食」餐券。

高雄承億酒店B1的「Tai香麵包坊」則首度推出萬聖節系列特色麵包妖裝可愛，麵包小妖們千奇百怪，萬聖節的主題元素以南瓜派對吐司及充滿黑糖香氣的巫婆手指作為主角。而B1廣受民眾喜愛的「両鍋極上鍋物」採用新鮮熬煮的湯頭與頂級的嚴選食材，保留最純粹的鮮甜，烹煮最極致的美味。應景盛情邀約愛鍋達人們同樂萬聖節，加價即可享用香濃南瓜牛奶鍋。

承億酒店25樓眼前盡覽亞洲新灣區高空美景的「五十座」高端懷石料理，應景萬聖節也推出專案，凡消費霜降套餐即贈萬聖節氣氛調飲1杯。24F的「RAR BAR」即日起自31日止，推出只要4人以上消費即招待1盤百鬼夜行不眠夜，這SHOT太好玩。