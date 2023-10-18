竹北新業建設基地道路塌陷2次 技師今會勘釀災原因出爐

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新竹縣竹北市縣政七街「新業建設」建案工地發生2次道路塌陷事件，17日深夜在工地內的工務室旁基地發生土石流失塌陷，緊急灌漿補強後，縣府18日邀專業技師會勘，初步認定15日第2次道路塌陷被勒令停工後，臨時電毀損抽水機又故障，地下水位上升帶走砂土造成，縣府依建築法對起、承、監各處3萬元罰鍰。

新業建設建案工地因排水沖破排水溝底溝，造成瓦斯和自來水外洩，開挖發現光明六路和縣政七街土石被淘空，縣府勒令停工進行搶險，16日晚在基地西南方的工務室旁，發生土石流失造成的3米寬坑洞，馬上採取灌漿完成補強。

新業建設總經理簡福榮對再次造成周邊住戶不安致歉，他說，15日路基塌陷後，也造成臨時電崩塌變電機爆炸，臨時電完全失效，造成地下室抽水機無法抽水，致地下水位上升10多公尺。

簡福榮說，工地是開挖地下6層22.5公尺，水降坡整個拉高後，周邊土地含水再度被沖出來，觀測發現應變器壓力有變小，昨天找了整個下午，因在地層內很難發現，到深夜才塌陷，緊急採取灌漿處理。

簡福榮並說，8月21日發生第1次道路塌陷，有在周邊2棟大樓加強沉陷點的監測，昨晚的坑洞監測沉陷點和傾度盤沒有異常，應是水位上升馬達無法抽水造成的塌陷，目前已緊急採發抽水等相關措施。

工務處代理處長陳盈州說，該工地15日發生第2次道路塌陷，昨晚第3次坑洞不到1小時完成搶險，為慎重起見，18日邀請住戶最信任的大地技師會勘，初步判斷與第2次的肇事原因不一樣。

陳盈洲指發生地點在工地內，不涉及道路安全，依建築法規定處起、承、監各3萬元罰鍰，但坑洞點接近社區大樓，為維護工地周邊安全，要求建商整體搶險計畫的同時，提撥一筆搶險履保保證金。簡福榮表示將提交2000萬元給縣府做為履保保證金。