明年選後房市回溫？顏炳立：「不可能的任務！」

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2024總統大選前哨戰開打，不少房地產業者預期，明年大選後，房市可望回溫。對於這樣的預期，戴德梁行董事總經理顏炳立今（18）日指出，「這根本是不可能的任務！」目前2023兔年第四季房市，預期還是「跌、緩跌、量縮」的格局，並沒有改變，明年利空不會出盡，價格緩跌的趨勢也不會改變。

顏炳立表示，今年房市多空對峙，全台建物買賣移轉登記棟數9月有回溫的跡象，不少業者認為房市已經逐漸利空出盡，但其實利率攀升，使資金緊俏，未來房價下跌趨勢不變，利空出盡得要出現大量，但現在沒有，政府打炒房不是無效，因為打炒房是「慢性藥」，明年等價跌。

顏炳立表示，今年房市大勢已去、房價下跌趨勢不變，後市不容樂觀。

進入第四季，顏炳立表示，第四季房市預期是「狡兔追市、暗淡的月」，整體市場「利率緩升、資金緊、房市黯淡、房價鬆動、金流斷、量在縮、價緩跌、買氣弱，市場去化、金流決定、低首付搶市！」 今年房市是「黯淡的月」，房價會鬆動，但不會突然暴跌。

以蛋黃區來看，大約一年跌2.5％左右，跌幅較小，一般人感受不出來，蛋白區可能跌10％左右。

顏炳立表示，今年房價漲勢放緩，但拋售壓力未到，價格跌幅不大，預估今年第四季房地產市場呈現收斂，但房價跌幅不大，蛋黃區價跌2％左右會成交，蛋白區則大概是10％，量縮比價跌更明顯，今年前8個月建物買賣移轉棟數為19.11萬棟，較去年同期下降13.17％，估計全年買賣移轉棟數，將落在27萬棟到28萬棟間。

在商用不動產市場成交量方面，顏炳立表示，今年第三季度的投資市場交易金額為158億元，在沒有REITs標售的加持後，相較上一季大幅減少近70％，投資市場重回基本面，交易顯得較為冷清。

至於土地市場，顏炳立表示，第三季土地交易量382億元，相當於上半年的總和，累積前三季交易量為770億元，市場活絡度雖略有起色，但仍遠低於近十年單季485億元的平均交易量，可見土地市場仍處在觀望期，建商只挑優質土地投資。

顏炳立表示，2016年是近十年來土地年度交易量的最低點，僅892億元，今年第四季將是年度土地交易金額是否跌破十年新低的保衛戰。從地價指數來看，2023年土地交易量雖大幅萎縮，但住宅、商業、工業地價仍溫和上漲，也並未看到後勢有下跌跡象。

顏炳立分析，今年第四季房地產市場預估「量、價、買氣」皆呈現收斂，房價預估跌幅不大，「量縮比價跌更明顯」，房價漲勢雖已放緩，但交易持續量縮，主因是對賣方來說，還沒有出現拋售的壓力，導致房價跌幅不大；土地需求放緩，合建及都更案轉趨活躍。

顏炳立表示，2023年第一季房地產市場是買賣雙方屬於拉拔的狀態，開價可議價，殺價買不到，買方不任性，等賣方認命。第二季是賣方堅持價格、買方等價跌，第三季呈現賣方鬆動了、買方願意看屋，第四季演變成賣方價鬆動、買方仍觀望。成屋市場方面是『價修等買盤』，預售市場會出現『爆量價修等買盤』，因此，可能會出現『低首付搶買盤』的買氣，若不降價，銷售期就會拉長。

顏炳立表示，政府打炒房是有用的，房市政策這個慢性藥藥效正在慢慢發酵，不要再說打房沒用，政府打房不是急性藥，是慢性毒藥，長期來看，目前未漲就是跌，2023年房市大勢已去，量縮，價一定會修正，只是時間問題，第四季要有交易量，就等價格鬆動。第四季房地產表現結論是「跌、緩跌、量縮」。