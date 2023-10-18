《盤中解析》AI重災區 16500倒地

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【時報記者葉時安台北報導】美國限制輝達晶片銷往大陸，輝達大跌近5%，科技股烏雲，台股周三開跌34.53點報16608.02點，AI成為重災區，IC設計、記憶體同樣修正，拖累電子股，金融、鋼鐵亦小跌，台股走勢一路滑，失守16500、10日線、月線、半年線，最低達16457.03、下跌185.52點。截止上午11:15左右，加權指數下跌158.16點或0.95%，報16484.39點；櫃檯指數下跌2.31點或1.08%，報211.89點。

美國9月零售銷售數據超乎預期，可能促使FED再度升息，市場擔憂聯準會Fed恐將高利率維持更久，美國債息大幅走升，留意本周下半周Fed主席鮑爾等官員談話、以及公布最新經濟褐皮書。而美國總統訪以一度提振市場氣勢，但加薩醫院遇襲打亂拜登中東行程，加上美國限制輝達晶片銷往大陸，輝達跌近5%，拖累科技股，美股靠銀行股支撐，周二美股四大指數收近持平，僅道瓊小漲0.04%，後續觀察台美財報周、周三台積電法說會、輝達執行長黃仁勳來台出席鴻海科技日、以巴衝突是否擴大等。

輝達大跌，費半收跌，台股ADR同收黑，台積電、日月光ADR分跌0.24%、1.64%，僅聯電ADR收漲0.82%。權值王台積電(2330)開跌2元至549元，最低下跌7元或1.27元，跌至544元。受ADR拉抬的聯電(2303)翻紅，國巨(2327)、日月光投控(3711)也同樣翻紅走揚，科技日的鴻海(2317)則持平，同為電動車題材的裕隆(2201)開高後下滑，聯發科(2454)下跌逾1%、一度回防800元關卡。

高價股跌多漲少，股王后信驊(5274)、世芯-KY(3661)大跌近3%、8%，力旺(3529)、大立光(3008)、創意(3443)、旭隼(6409)、緯穎(6669)股價均跌，千金前7大全黑，而祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)、亞德客-KY(1590)則走強漲3%以上，材料-KY(4763)也小幅上揚。

台灣國際智慧能源周周三開跑，台泥(1101)、台塑(1301)、燁輝(2023)、廣錠(6441)走跌，新光鋼(2031)、雲豹能源-創(6869)持平，泓德能源-創(6873)相對走穩。

AI成重災區，緯創(3231)、勤誠(8210)、廣達(2382)、技嘉(2376)大跌超過半根跌停。

成交量前十名同樣有AI身影，緯創、威盛(2388)、聯電、台泥、定穎投控(3715)、廣達、宏齊(6168)、長榮航(2618)、矽統(2363)、富喬(1815)，其中威盛接獲AI專案，營運可望逐季改善，周二衝上漲停，周三再衝2個半月後，盤中重摔觸及121.5元跌停，而宏齊搭上聯家軍順風車，爆量續衝登近2年高價。

大陸周三公布，第3季國內生產毛額(GDP)年增率為4.9%，高於市場預測4.5%；今年前三季GDP年增5.2%，為房地產危機等逆風帶來復甦曙光。不過市場持續帶來不確定性，包括以巴衝突、升息走勢、美中科技戰，後續將留意財報發布、鴻海科技日、台積電法說會等，目前市場處於觀望氛圍。法人表示，留意AI族群是否受美國限制影響，整體多空消息交戰，操作宜謹慎小心。