失聯移工8.4萬 勞動部擬修法重罰非法媒介最高150萬

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失聯移工滯台累計8.4萬人，勞動部勞動力發展署署長蔡孟良今天表示，勞動部已規劃修改就業服務法，將加重處罰非法雇用者，也規劃加重非法媒介罰則3倍，提高為最高150萬元，並改依涉案人數裁罰。

截至今年8月底止，失聯移工滯台累計8.4萬人。立法院內政委員會今天邀請內政部、勞動部等就「從入出境旅客回流、失聯移工人數不斷成長、聘雇外籍家庭看護工申請條件放寬多元認定等，看現行移工管理、有長照需求雇主獲得穩定之外籍看護服務權益、失聯移工查緝等問題」，進行專題報告並備質詢。

內政部次長吳容輝在報告時指出，2019年底，失聯移工滯台人數為4萬8491人，2020年起受疫情影響，移工引進受限，勞動力市場供需失衡，新增失聯移工人數急遽攀升。內政部今年推動「擴大預期停（居）留外來人口自行到案專案」，移工失聯狀況略有改善，但因國內缺工狀況尚屬嚴峻，截至8月底，失聯移工人數為8萬4339人。

民進黨立委伍麗華質詢時指出，以偏鄉來說，因為不明白相關程序，也不用大老遠去辦手續，所以很依賴非法仲介送來的失聯移工，這是市場機制，所以從源頭管理，法令如何處理這些非法仲介公司才重要。

列席備詢的勞動力發展署署長蔡孟良表示，勞動部規劃修法重罰非法媒介及雇用，已研擬就業服務法修正草案，將加重處罰非法雇用者，由每案裁罰最高新台幣75萬元，改依涉案人數裁罰；另規劃加重非法媒介罰則3倍，提高為最高150萬元，並改依涉案人數裁罰。