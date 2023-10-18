超商展店帶動增值！「這類店面」成置產族最愛

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便利超商平均每天以2～3家的速度展店，即使近年升息壓縮不動產租金收益，擁有連鎖便利超商房客的店面租期長、收益穩定還有增值空間，成為置產族的最愛，最新實價登錄顯示，台北市中山區民生東路全家便利商店承租的店面9月以1.08億元交易、每坪約208.4萬元，目前的租金酬率約2.15％。

今年便利商店承租的店面帶租約的交易案例不少，如大同區承德路一段的老透天店面7月整棟以1.4億元易主；北投振興街的一樓店面5月以1.12億元易主，兩店面皆由7-ELEVEN門市經營中。而此次交易的民生東路店面，全家便利店2018年時以每月16萬元承租，租金採分段式調整，三年調至每月19.32萬元、六年調至20.29萬元、九年調至21.3萬元，目前的租金報酬率約為2.15％。

根據財政統計資料庫資料，全台便利商店家數去年7月約21,481家、今年同期則增加至22,307家，一年增加826家，平均一天全台約增加2~3家，展店速度驚人。

第一建經研究中心副理張菱育指出，對投資店面的房東而言，過去台北市店面投報率以2％為投資標準，但如今隨著貸款利率調升，租金收益利潤也相對被壓縮，不過近年不少店面租賃合約會載明租金定期調漲幅度，且優質店面具穩定增值空間，因此吸引新買家入手。

連鎖便利商店選址通常代表周邊社區或商圈有一定人流，展店多偏好臨主幹道或三角窗，廣告效益高。由於多數便利商店都為24小時經營，提供商圈明亮、安全的據點，也能為周邊房市帶進更多生活機能便利性，隨著現代人對便利商店依賴度高，經營永續性高，便利店不僅是房東眼中的好咖，也是街坊鄰居眼中的好厝邊。

便利商店經營者承租店面多會與房東簽長約，具有租期長、大型連鎖企業承租的物件，資金報酬率明確穩定，較容易吸引買家目光，以長期持有的前提來置產。