滿意度調查 中華電信蟬聯家用寬頻第一

據東方線上最新出爐的「2023年消費者網路使用行為與品質滿意度調查」，中華電信HiNet光世代再獲多項品質No.1殊榮。尤其在高網速用戶（網速大於101M）的網路使用滿意度與品牌形象評比中脫穎而出，無論是「網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、障礙解決速度、整體滿意度、最信賴品牌、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率」等指標，皆領先同業。 HiNet光世代同時榮獲東方線上「最佳網路體驗品牌」指標第一。中華電信表示，調查報告顯示超過六成五的高網速用戶對「雙向對稱頻寬」有高度興趣，尤其重視「玩線上遊戲、看影片、開直播、檔案上傳/下載速度、線上學習、居家上班」等網路品質體驗，超過三成有申裝可擴大網路訊號範圍、穩定網路品質的Mesh Wi-Fi設備，高網速用戶安裝比例更高達近四成。 其中，HiNet光世代用戶對其提供的Wi-Fi全屋通訊號穩定度與整體滿意度評價最高，滿意度為所有業者之冠。無縫上網體驗成為家用網路品質關鍵，中華電信持續精進，將現有Wi-Fi 6無線頻段擴展至6GHz頻段，將大幅提升資料傳輸速度，未來將提供用戶Wi-Fi 6E規格，更大頻寬、更低延遲速率及低干擾的高速雙向固網寬頻服務。