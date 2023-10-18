綠電沒比較貴！鄭文燦：購買綠電不會只有台積電

行政院副院長鄭文燦18日表示，能源政策當然是在不缺電的前提底下，要發展綠電極大化，以及可負擔的綠電等兩個大目標。購買綠電的不會只有台積電，是大家都需要。而他也強調，綠電沒有比較貴。

面對我國發展綠電遭遇的挑戰，鄭文燦則指出，太陽能部分會把行政程序簡化，針對一些爭議機制要盡量制度化；至於風電，希望再放寬金融機構投入的條件，購電部分會有類似風電的信用保證基金的制度，國發會會提撥大概將近60億做一個風電的信保，讓企業用戶在有時間差的情況底下，能夠結合台電的收購價格，能夠讓風電的風場能夠度過空窗期。

鄭文燦18日出席2023年「台灣國際智慧能源周」及 「台灣國際淨零永續展」開幕典禮致詞時表示，台灣在未來最重要的挑戰就是淨零轉型，而最核心的就是能源轉型。針對12項淨零轉型的方案，政府可以說盡了最大的力氣，政府預算比例有相當大的比例放在淨零轉型，而且每一年都增加。

鄭文燦說，政府有決心從現在走到未來，重點不是只有2050年的淨零排放。這是這是一個跨國界、跨產業也是跨世代的挑戰。現在會決定未來，台灣特別是在出口型的經濟，一定要符合國際標準，不只是歐盟有CBAM的機制，美國或其他國家也在努力的建立起國際有關碳費或者碳稅的一些共識，台灣現在使用端有用電大戶跟碳排大戶大概500多家，明年針對碳管理會有一套碳盤查跟計算的公式，也會有碳費的公告。環境部先前預告說一噸大概320元，不過這個部分還有待跟經濟部跟各產業來對話，會在明年的討論之後再來實施。

此外，鄭文燦提到，台灣有參加Re100的大型企業有31家，各公協會也有淨零轉型的聯盟，所以購買綠電的不會只有台積電，是大家都需要。能源政策當然是在不缺電的前提底下，要發展綠電極大化，以及可負擔的綠電等兩個大目標。

鄭文燦說，2025年希望風電要到6.5GW，太陽能要到20GW；現在2023年總共已經到達16.7GW，其中風電已經到達2GW、太陽光電已經到11GW。太陽能的成長以蔡總統的任期來計算的話大概增加了9倍；風電從無到有，離岸風電現在有三座風場、259支風機已經倂網發電，這幾天風電到達高峰。

鄭文燦坦言，太陽能跟風電現在遇到的一些挑戰，該怎麼克服？太陽能最重要是要如何在有限的土地，做好共生的規劃，這部分會把行政程序簡化，而且有一些爭議機制要盡量的制度化，讓所有的太陽能廠商在推動岸場的時候得到充分的協助，這一點我們會從夥伴關係來協助處理。

至於風電，鄭文燦說，現在遇到的一些挑戰，包括投資融資的問題，我們也希望再放寬金融機構投入的條件，讓國內的金融機構 也可以投入風電；另外針對購電的部分，會有類似風電的信用保證基金的制度，國發會會提撥大概將近60億，做一個風電的信保 ，讓企業用戶在有時間差的情況底下，能夠結合台電的收購價格，能夠讓風電的風場能夠度過空窗期。

鄭文燦強調，最好是不要用到，最好都是被買光，這個是我們的目標，但是我們也要確保風場的財務的韌性，這個會來處理。

至於漁權的共生，鄭文燦說，會建立起一套機制，讓風電漁權的補償可以制度化，讓未來的投資可以更順利。在2025年之前，應該會把這些經驗都能夠制度化，那2026年到2030年就是我們的關鍵期，相信台灣的這個能源轉型會有越來越豐碩的成果，不只是把它當挑戰，也會變成是非常好的低碳商機。

鄭文燦也說，其實綠能並沒有比較貴，綠能每增加發電一度，我們的用電供給就多增加一度，而且它是一個本土自產的能源，對我們的能源韌性有很大的幫助。現在台電一度電平均賣3.1元，是低電價；那綠電的成本目前大概合算起來約4.6元左右，所以台電是用低電價的政策。

鄭文燦說，我們今年編列了1,500億元補貼台電，明年編1,000億元，疫後特別預算也編了500億元，大家都知道這個台電承擔了很大的燃料價格虧損，撐住台灣的電價跟通膨。而綠電是在可負擔的價格的範圍內，一旦這個產業愈成熟，可負擔綠電、充分的綠電一定是我們的目標。

最後鄭文燦說，要堅定地往淨零轉型的方向走，這一步不只是要勇敢跨出去，大家要努力把更好的技術、更好的模式、更好的應用在台灣落實，也成為與國際交流和接軌非常重要的產業。