帶路論壇開幕習近平釋利多 增融資、設基金共7800億人民幣

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中國國家主席近平今天表示，中國支持高質量共建「一帶一路」的八項行動，包括：一、構建「一帶一路」立體互聯互通網路；二、支持建設開放型世界經濟；三、開展務實合作；四、促進綠色發展；五、推動科技創新；六、支持民間交往；七、建設廉潔之路；八、完善「一帶一路」國際合作機制。其中，中國國家開發銀行、中國進出口銀行將各設立3500億元人民幣融資窗口，絲路基金新增資金800億元人民幣，以市場化、商業化方式支持共建「一帶一路」項目。

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式於10月18日在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席開幕式並發表主旨演講。

在這屆峰會論壇上，習近平再度釋出利多，表示中國支持高質量共建「一帶一路」的八項行動，主要集中在前三點：

一、構建「一帶一路」立體互聯互通網路。中方將加快推進中歐班列高質量發展，參與跨裡海國際運輸走廊建設，辦好中歐班列國際合作論壇，會同各方搭建以鐵路、公路直達運輸為支撐的亞歐大陸物流新通道。積極推進「絲路海運」港航貿一體化發展，加快陸海新通道、空中絲綢之路建設。

二、支持建設開放型世界經濟。中方將創建「絲路電商」合作先行區，同更多國家商簽自由貿易協定、投資保護協定。全面取消製造業領域外資准入限制措施。主動對照國際高標準經貿規則，深入推進跨境服務貿易和投資高水平開放，擴大數字產品等市場准入，深化國有企業、數位經濟、知識產權、政府採購等領域改革。中方將每年舉辦「全球數位貿易博覽會」。未來5年（2024－2028年），中國貨物貿易、服務貿易進出口額有望累計超過32萬億美元、5萬億美元。

三、開展務實合作。中方將統籌推進標誌性工程和「小而美」民生項目。中國國家開發銀行、中國進出口銀行將各設立3500億元人民幣融資窗口，絲路基金新增資金800億元人民幣，以市場化、商業化方式支持共建「一帶一路」項目。本屆高峰論壇期間舉行的企業家大會達成了972億美元的項目合作協議。中方還將實施1000個小型民生援助項目，通過「魯班工坊」等推進中外職業教育合作，並同各方加強對共建「一帶一路」項目和人員安全保障。

四、促進綠色發展。中方將持續深化綠色基建、綠色能源、綠色交通等領域合作，加大對「一帶一路」綠色發展國際聯盟的支持，繼續舉辦「一帶一路」綠色創新大會，建設光伏（太陽能）產業對話交流機制和綠色低碳專家網路。落實「一帶一路」綠色投資原則，到2030年為夥伴國開展10萬人次培訓。

五、推動科技創新。中方將繼續實施「一帶一路」科技創新行動計劃，舉辦首屆「一帶一路」科技交流大會，未來5年把同各方共建的聯合實驗室擴大到100家，支持各國青年科學家來華短期工作。中方將在本屆論壇上提出全球人工智能治理倡議，願同各國加強交流和對話，共同促進全球人工智能健康有序安全發展。

六、支持民間交往。中方將舉辦「良渚論壇」，深化同共建「一帶一路」國家的文明對話。在已經成立絲綢之路國際劇院、藝術節、博物館、美術館、圖書館聯盟的基礎上，成立絲綢之路旅遊城市聯盟。繼續實施「絲綢之路」中國政府獎學金項目。

七、建設廉潔之路。中方將會同合作夥伴發布《「一帶一路」廉潔建設成效與展望》，推出《「一帶一路」廉潔建設高級原則》，建立「一帶一路」企業廉潔合規評價體系，同國際組織合作開展「一帶一路」廉潔研究和培訓。

八、完善「一帶一路」國際合作機制。中方將同共建「一帶一路」各國加強能源、稅收、金融、綠色發展、減災、反腐敗、智庫、媒體、文化等領域的多邊合作平台建設。繼續舉辦「一帶一路」國際合作高峰論壇，並成立高峰論壇秘書處。