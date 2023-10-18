習拜會前提？ 陸公使籲美尊重4核心利益 台灣列首位

習拜會是否有望在下月於美國舊金山舉行的亞太經合（APEC）峰會舉行，備受矚目。大陸駐美公使徐學淵在與美國外交學界對話時，一再強調美國尊重中國核心利益的重要性，並指出如果作為中國核心利益中的核心的「台灣問題」得不到美國尊重，中國就很難在其它問題上與美國愉快合作。

中評社報導，華府智庫「中美研究中心」（ICAS）當地時間17日舉行中美關係年會。徐學淵與美國中國問題專家藍普頓（David Lampton）進行主旨對話，探討中美關係面臨的挑戰與前景。

徐學淵指出，中美關係近期出現了企穩的勢頭，雙方的交往和對話增加。她強調，相互尊重是雙方互動的前提，雙方應當尊重彼此人民選擇的發展道路，尊重彼此的核心利益和發展權利。中方歡迎美方對於美中關係的重要承諾，但是更重要的是美國要付諸行動，行動比言詞要重要得多。

藍普頓在演講中強調中美雙方在戰略問題上互不信任。他提到了在俄烏戰爭和以巴衝突中，中方的立場令美國人感到不滿，不利於建立互信。而在中方看來，美國一直在蠶食其一中政策，認為美國正在漂向「一中一台」政策不是沒有理由的。中方也並非無端地認為美國不再支持中國的經濟發展。他強調這是兩國領導人需要真正討論的戰略問題。

徐學淵回應指，在雙方會談中，中方一直強調相互尊重的重要性，一直強調美國應當尊重中國，這是雙方關係的基礎。相互尊重最重要的就是美國應尊重中國的核心利益，中國的核心利益體現在4個方面，這也是中方的紅線和底線：一是台灣問題，二是民主與人權，三是政經制度和發展道路，四是發展權利。

「台灣問題是中國核心利益中的核心。如果這個核心利益中的核心得不到美國很好的尊重，要我們說我們可以把台灣問題放在一邊，讓我們與你們在其他問題上愉快地合作，這是極其困難的。我不認為這對我們是可能的」，徐學淵強調。

展望明年中美關係的前景，藍普頓表示悲觀。他認為，雙方政府應當爭取在11月之前完成一些東西，取得一些進展，明年再想取得進展就非常困難。他表示，當美國國會進入競選模式，沒有哪個眾議長會把與中國建設有建設性的關係當做優先。現在有低垂的果實可摘，兩國領導人就應當走到一起，委派下屬來解決實際問題。到了明年，美中關係遲早又會變得很糟糕。

徐學淵也承認，對兩國關係改善的窗口機會有多長，不太有信心，不太樂觀。她指出，到了明年，許多問題對於中美關係將變得非常難以處理，因為美國兩黨的許多人會把中國當作「替罪羊」，謀求在競選中政治上得分。