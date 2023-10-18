台科大人因工程學結合全英語授課 獲EMI創新教學競賽優等獎

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「大專校院學生雙語化學習計畫」各大學積極強化學生英語能力及國際競爭力，台科大工管系教授許聿靈「人因工程學」全英語課程，結合全英語授課以及問題導向學習，讓學生們透過不同生活化情境解決人因工程問題，課堂營造以英文討論的支持與活潑環境，鼓勵同學充分發言，學生們反饋良好，獲得第一屆全國全英語課程（EMI）創新教學課程影片競賽優等。

許聿靈表示，人因工程學課程採用多種教學方法，包括學生為主的參與式教學、小組討論、問題導向學習（PBL）、分組報告和設計思考，評量方式多元，除了考試，還包括實習課程和期末專題報告。透過多樣化教學方式，讓學生以英語互動學習核心知識，並提升解決問題與創意思考的能力。

許聿靈說，全英語授課EMI課程不是考學生的英語能力，而是讓學生沉浸在英語學習的互動環境中，使英文成為一個學習的工具或平台，豐富同學們的知識範疇及提升學習能力。他也常勉勵同學們，先不要在乎自己英語說得好壞，先有勇氣開口說，用各式的方式輔助或解釋都好，在課堂上營造出說英文很自然不用緊張的情境。

此外，透過問題導向的課程設計，許聿靈將人因工程學生活化，設計一些貼近生活情境的問題，讓同學們來解決，這些生活情境用英語也較容易理解融入。像是疫情期間大家都面臨遠距在家上班（WFH）的情境，人體工學與工作場所的設計更顯重要，如何改良坐姿不良的情形，可以讓同學們用英語更好發揮。

人因工程學中也有不少醫學或其他相關的專有名詞，為了協助學生克服語言障礙，許聿靈提供中英對照的專有名詞表和課後的中文補充參考教材，在課堂上使用互動式軟體來確認學生的理解狀況，並將抽象的概念輔以影片教學，像是透過肌肉纖維的影片來解釋抽象觀念。

許聿靈認為，這樣的教學方式，不少同學回饋，除了專業知識的增進之外，在這堂課上意外發現自己英語進步不少，尤其是不再害怕上台說英語。口語的表達與簡報能力增進，對未來專題報告和團隊合作提供了寶貴經驗。

人因工程學這堂課程的多元性也包括學生，不只有工管系大二來修，也有外系、外校及外籍交換生前來修課。學生多元的跨領域背景豐富了課堂討論，也促進國際交流。