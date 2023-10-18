前往主要內容
工商時報LOGO

提升學童閱讀素養 新北民代媒合出版社捐600本童書

  • 中時即時 陳慰慈
民進黨新北市議員黃淑君（左三）今指出新北市學童擁書率六都最低，因此媒合三家出版社捐贈共600本童書及親子讀物，分別提供板橋區的文聖國小、埔墘國小與重慶國小。（新北市議員黃淑君提供）
民進黨新北市議員黃淑君（左三）今指出新北市學童擁書率六都最低，因此媒合三家出版社捐贈共600本童書及親子讀物，分別提供板橋區的文聖國小、埔墘國小與重慶國小。（新北市議員黃淑君提供）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

民進黨新北市議員黃淑君今（18）日指出，新北市學童擁書率六都最低，因此媒合三家出版社捐贈共600本童書及親子讀物，分別提供板橋區的文聖國小、埔墘國小與重慶國小，盼望透過民間愛心來提升地方閱讀素養。 黃淑君議員感謝，台灣大野狼有限公司捐贈500本原文書與崧博出版、崧燁文化捐贈100本優質的親子成長書籍，也感謝學校在推廣親子共讀、介紹適齡圖書方面的努力。希望在出版社、學校與家長的三方努力下，以閱讀接軌國際，讓新北的學童有更有競爭力。 黃淑君說明，依據教育部統計處發布資料發現，新北市擁有403萬人口，國小學生數來到20萬7000多人，但是擁書率是六都最低，全台倒數第二名，新北市幅員遼闊，各校需求不一，如何落實圖書資源，將會是一大課題。 黃淑君說明，在新北市板橋區學童數多，學校多，雖然都各自有圖書室，但因為學生數多，導致擁書率低，並非代表學校沒有採購適當圖書，而是在新北市板橋區的需求反而傾向是圖書更新及圖書的多元選擇，新北市教育局應積極檢討圖書採購，以實際行動提升學童閱讀素養，讓孩子可以有更多選擇。 黃淑君表示，台灣大野狼有限公司是外商公司，長期經營原文童書，感謝他們這次捐贈500本原文童書，期盼透過這個契機，達到民間協力善新北閱讀環境，讓這樣的愛心可以持續落實。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 拜登新禁令！蔡明彰示警8檔AI股 揭廣達、緯創抄底時間表

  2. 法說前夕 突傳台積電砍資本支出「外資開出驚天目標價」

  3. 24萬股東刷存摺！00919配息入帳囉 達人「每月加薪5千元」密技大公開

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。