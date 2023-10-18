提升學童閱讀素養 新北民代媒合出版社捐600本童書

民進黨新北市議員黃淑君今（18）日指出，新北市學童擁書率六都最低，因此媒合三家出版社捐贈共600本童書及親子讀物，分別提供板橋區的文聖國小、埔墘國小與重慶國小，盼望透過民間愛心來提升地方閱讀素養。 黃淑君議員感謝，台灣大野狼有限公司捐贈500本原文書與崧博出版、崧燁文化捐贈100本優質的親子成長書籍，也感謝學校在推廣親子共讀、介紹適齡圖書方面的努力。希望在出版社、學校與家長的三方努力下，以閱讀接軌國際，讓新北的學童有更有競爭力。 黃淑君說明，依據教育部統計處發布資料發現，新北市擁有403萬人口，國小學生數來到20萬7000多人，但是擁書率是六都最低，全台倒數第二名，新北市幅員遼闊，各校需求不一，如何落實圖書資源，將會是一大課題。 黃淑君說明，在新北市板橋區學童數多，學校多，雖然都各自有圖書室，但因為學生數多，導致擁書率低，並非代表學校沒有採購適當圖書，而是在新北市板橋區的需求反而傾向是圖書更新及圖書的多元選擇，新北市教育局應積極檢討圖書採購，以實際行動提升學童閱讀素養，讓孩子可以有更多選擇。 黃淑君表示，台灣大野狼有限公司是外商公司，長期經營原文童書，感謝他們這次捐贈500本原文童書，期盼透過這個契機，達到民間協力善新北閱讀環境，讓這樣的愛心可以持續落實。